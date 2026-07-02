Руска амбасада у Шведској нападнута дроновима

Аутор:АТВ редакција
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Руска амбасада у Шведској поново је била мета напада дроновима. Једним дроном је бачена боја, док се други, на који је била причвршћена импровизована експлозивна направа, срушио на територију дипломатског представништва.
„Другог јула 2026. године, око два сата послије поноћи, Амбасада Русије у Шведској поново је била мета напада дроновима. Један квадрокоптер бацио је на територију дипломатског представништва канту са црвеном бојом, док се други дрон, на који је била причвршћена импровизована експлозивна направа, срушио – по свему судећи не случајно – у круг амбасаде, у непосредној близини зграде“, саопштила је руска дипломатска мисија.
Напади дроновима на Амбасаду Русије у Шведској нису само провокација, већ и покушај застрашивања запослених руске дипломатске мисије, саопштили су из руске амбасаде у Стокхолму.
„Није ријеч само о провокацији, већ о отвореном покушају застрашивања запослених руске мисије. Да будемо јасни: то неће успјети”, наводи се у објави дипломатске мисије на Телеграм каналу.
Подсјетимо, ово није први напад на руску амбасаду у Шведској, у септембру 2025. године амбасада је била изложена нападу дроном, из којег је испуштена пластична кеса са бојом.
Током 2025. године дронови су више од десет пута нападали простор амбасаде, избацујући канте са фарбом. Једна од мета била је и територија у близини стамбене зграде и школе при амбасади. За нападе су коришћене и опасне стаклене посуде које могу изазвати повреде. Починиоци ових напада до сада нису пронађени.
(Спутњик)
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