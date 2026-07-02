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Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен је прави лажов, изјавила је представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова, коментаришући изјаве Фон дер Лајен о прекиду испорука гаса из Русије.
„Урсула је прави лажов. Русија никада у својој историји није искључила гас Европи“, рекла је Захарова за руске медије.
Она је напоменула да сваки грађанин земље Европске уније може да тужи шефицу Европске комисије због давања лажних информација и добије на суду. Према речима Захарове, Фон дер Лајен обмањује јавност о питањима која се тичу свих земаља-чланица ЕУ.
„Прво је ова структура увела незаконите рестриктивне мјере против Русије, конкретно против нашег енергетског сектора, а затим, када се клима-уређаји у бриселском седишту не укључују ни за кога другог осим за Урсулу због присилне штедње, они објављују још једну лаж о лошој Русији“, истакла је Захарова.
Раније је Урсула фон дер Лајен током посјете Бакуу изјавила да је Русија „искључила гас Европи“, користећи енергетику као оружје.
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Према плану ЕУ, потпуна забрана руског природног течног гаса биће уведена 1. јануара 2027. године, а до јесени исте године биће потпуно обустављен увоз руског гаса преко цјевовода. Словачка је у априлу поднела тужбу против Европске уније против забране увоза руског гаса.
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