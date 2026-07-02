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Почела руска одмазда: Жесток напад на Кијев, познато и шта су циљали

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 07:49

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Почела руска одмазда: Жесток напад на Кијев, познато и шта су циљали
Фото: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Оружане снаге Русије извеле су интензиван напад на погоне војно-индустријског комплекса Украјине и енергетске објекте у Кијеву као одмазду за нападе украјинске војске на руску територију, саопштило је руско Министарство одбране.

"Оружане снаге Русије извеле су интензиван напад високо прецизном оружјем великог домета и ударним беспилотним системима на објекте војне индустрије и енергетске објекте у Кијеву и Кијевској области", наводи се у саопштењу.

Изведени су напади и на војне аеродроме у Кијевској, Дњепропетровској, Полтавској, Черкаској и Черниговоској области.

Беспилотним системима "герањ" изведени су удари на бензинске пумпе које користи украјинска војска, логистички центар за допремање и чување дронова у Николајевској области.

У Кировоградској области уништена је локомотива коју је за своје потребе користила украјинска војска.

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Тагови :

Русија

Украјина

Руска војна операција 2026

Кијев

ракета

хиперсонична ракета

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