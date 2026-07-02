Почела руска одмазда: Жесток напад на Кијев, познато и шта су циљали

Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге Русије извеле су интензиван напад на погоне војно-индустријског комплекса Украјине и енергетске објекте у Кијеву као одмазду за нападе украјинске војске на руску територију, саопштило је руско Министарство одбране.
"Оружане снаге Русије извеле су интензиван напад високо прецизном оружјем великог домета и ударним беспилотним системима на објекте војне индустрије и енергетске објекте у Кијеву и Кијевској области", наводи се у саопштењу.
Изведени су напади и на војне аеродроме у Кијевској, Дњепропетровској, Полтавској, Черкаској и Черниговоској области.
Беспилотним системима "герањ" изведени су удари на бензинске пумпе које користи украјинска војска, логистички центар за допремање и чување дронова у Николајевској области.
У Кировоградској области уништена је локомотива коју је за своје потребе користила украјинска војска.
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