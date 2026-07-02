Језива прича из куће ужаса: Спасено 16 дјеце који су четири године били затворени у једној соби

Аутор:АТВ редакција
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Укупно 16 дјеце спасено је из оронуле куће у руралном дијелу америчке савезне државе Охајо након што су четири године провели затворени у једној соби и у ужасним животним условима.
Званичници су рекли да су сва дјеца из исте породице и да су живјела у биједи, окружена отпадом.
Дјеца су старости од једне и по до 18 година, а било је и дјечака и дјевојчица. Поједини уопште нису могли говорити, а једна осамнаестогодишњакиња с развојним потешкоћама није могла написати ни своје име.
„Већина наше стоке држана је у бољим условима од ове дјеце“, рекао је шериф округа Винтон Рајан Кејн на конференцији за новинаре, описујући услове с високом присутношћу бактерија и људског измета. „Одвратна сцена“, додао је.
Родитељи дјеце и двоје бака и дједова оптужени су по 16 тачака оптужнице за кривично дјело угрожавања дјетета другог степена јер укључује „тешке физичке повреде“, рекао је окружни тужилац Винтона Вилијам Арчер. Такође је нагласио да се не ради о случају трговине људима, већ о „ситуацији унутар породице“.
Власти су откриле дјецу док су проводиле претрес у неповезаној истрази, рекао је државни тужилац Енди Вилсон.
„Нисмо знали да ће тамо бити 16 дјеце. Оно што смо видјели је чисто зло. Најгора сцена с којом сам се сусрео у каријери“, рекао је Вилсон.
Шериф је рекао да изгледа да су дјеца већину времена проводила у соби која је била отприлике 3,6 x 3,6 метара. Није открио како су држана у кући, али је рекао да власти нису пронашле никакве кавезе.
„Изгледали су готово као дивље животиње“, рекао је Вилсон.
Истражитељи су рекли да су се чланови породице селили по јужном дијелу савезне државе Охајо током протекле двије деценије и да су избјегавали вођење медицинске и владине документације. Дјеца такође нису била уписана у школу, а нико од комшија их никада није видио, преноси Кликс.
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