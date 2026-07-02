Дјечак (11) се пробудио са шишмишем на лицу: Умро од бјеснила

Аутор:АТВ редакција
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Једанаестогодишњи дјечак у Канади је умро од беснила након што се пробудио са палицом на лицу док је боравио са породицом у викендици у Онтарију 2024. године. Иако се инцидент догодио прије двије године, детаљи случаја објављени су тек у понедјељак у часопису Канадског љекарског удружења, извјештава Би-Би-Си .
Дјечак, чије име није објављено, отјерао је слијепог миша од свог лица, а његов отац је ухватио животињу у контејнер и пустио је напоље. Пошто дјечак није имао видљивих повреда, а родитељи нису примјетили ништа необично у понашању слијепог миша, нису одмах потражили медицинску помоћ. Међутим, 19 дана касније, дјечак је почео да осјећа утрнулост и оток у лицу.
У данима који су услиједили, његова породица га је неколико пута водила на хитну помоћ, а љекари су покушавали да утврде узрок његових симптома. У почетку је хитна помоћ посумњала на Белову парализу, привремену слабост мишића на једној страни лица, и преписала антивирусне лијекове.
Затим је поново примљен у болницу, првобитно са претпостављеном дијагнозом херпеса у устима и деснима, да би се вратио већ сљедећег дана због слабости на десној страни лица.
Здравље
Дјечак преминуо од бјеснила након што му је шишмиш слетио на главу
Док је чекао да буде примљен у болницу, добио је температуру од 39°C, отежано гутање, конфузију и визуелне халуцинације. Његово стање се истог дана брзо погоршало, што је довело до његове интубације и пријема на одјељење интензивне неге за дјецу.
Љекари са Одјељења за педијатрију и здравље дјеце на Универзитету у Манитоби су снажно посумњали на беснило. Неколико дана касније, тестови су потврдили да је дјечак заражен вирусом беснила, а Канадска агенција за инспекцију хране идентификовала је сој вируса као сој који потиче од слијепих мишева.
Дјечак је преминуо 17 дана након што је примљен у болницу. У извјештају се наводи да није имао историју алергија, контакта са болесним људима, уједа крпеља нити је недавно путовао ван земље.
Инфекције беснила су изузетно ријетке у Канади, где је од 1924. године забиљежено 28 смртних случајева људи. Канадско ветеринарско медицинско удружење каже да је то посљедица успјешних програма вакцинације. „Ниска стопа бјеснила је резултат широко распрострањених и континуираних програма вакцинације, а одсуство ових програма може и довешће до поновног појављивања болести“, каже удружење.
Стручњаци упозоравају да сваки директан људски контакт са слијепим мишем захтјева постекспозициону профилаксу - медицински третман који се примјењује одмах након могућег контакта са зараженом животињом. Када се симптоми развију, инфекција беснилом је готово увијек фатална, закључује се у извјештају.
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