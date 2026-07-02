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Дјечак (11) се пробудио са шишмишем на лицу: Умро од бјеснила

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 07:39

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Шишмиш
Фото: pexels/ Pavithra Anbarasu

Једанаестогодишњи дјечак у Канади је умро од беснила након што се пробудио са палицом на лицу док је боравио са породицом у викендици у Онтарију 2024. године. Иако се инцидент догодио прије двије године, детаљи случаја објављени су тек у понедјељак у часопису Канадског љекарског удружења, извјештава Би-Би-Си .

Трагичан исход након контакта са слијепим мишем

Дјечак, чије име није објављено, отјерао је слијепог миша од свог лица, а његов отац је ухватио животињу у контејнер и пустио је напоље. Пошто дјечак није имао видљивих повреда, а родитељи нису примјетили ништа необично у понашању слијепог миша, нису одмах потражили медицинску помоћ. Међутим, 19 дана касније, дјечак је почео да осјећа утрнулост и оток у лицу.

Потрага за дијагнозом и изненадно погоршање

У данима који су услиједили, његова породица га је неколико пута водила на хитну помоћ, а љекари су покушавали да утврде узрок његових симптома. У почетку је хитна помоћ посумњала на Белову парализу, привремену слабост мишића на једној страни лица, и преписала антивирусне лијекове.

Затим је поново примљен у болницу, првобитно са претпостављеном дијагнозом херпеса у устима и деснима, да би се вратио већ сљедећег дана због слабости на десној страни лица.

Шишмиши

Здравље

Дјечак преминуо од бјеснила након што му је шишмиш слетио на главу

Док је чекао да буде примљен у болницу, добио је температуру од 39°C, отежано гутање, конфузију и визуелне халуцинације. Његово стање се истог дана брзо погоршало, што је довело до његове интубације и пријема на одјељење интензивне неге за дјецу.

Потврда беснила и смртни исход

Љекари са Одјељења за педијатрију и здравље дјеце на Универзитету у Манитоби су снажно посумњали на беснило. Неколико дана касније, тестови су потврдили да је дјечак заражен вирусом беснила, а Канадска агенција за инспекцију хране идентификовала је сој вируса као сој који потиче од слијепих мишева.

Дјечак је преминуо 17 дана након што је примљен у болницу. У извјештају се наводи да није имао историју алергија, контакта са болесним људима, уједа крпеља нити је недавно путовао ван земље.

Бјеснило је ријетко, али је превенција кључна

Инфекције беснила су изузетно ријетке у Канади, где је од 1924. године забиљежено 28 смртних случајева људи. Канадско ветеринарско медицинско удружење каже да је то посљедица успјешних програма вакцинације. „Ниска стопа бјеснила је резултат широко распрострањених и континуираних програма вакцинације, а одсуство ових програма може и довешће до поновног појављивања болести“, каже удружење.

Стручњаци упозоравају да сваки директан људски контакт са слијепим мишем захтјева постекспозициону профилаксу - медицински третман који се примјењује одмах након могућег контакта са зараженом животињом. Када се симптоми развију, инфекција беснилом је готово увијек фатална, закључује се у извјештају.

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Тагови :

Слијепи миш

Шишмиш

Канада

Бјеснило

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