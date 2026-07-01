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Познати боксер дивљао у авиону, па пао мртав чим су му ставили лисице

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 22:09

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Авион
Фото: pexels/ Mathew Browne

Калум Кер (35), британски боксер без рукавица и отац троје дјеце, изазвао је низ инцидената током лета британске авио-компаније "Џет 2" са Ларнаке на Кипру према Манчестеру у Великој Британији: пљувао је посаду, шутирао врата кокпита и чак ударио главом једног путника.

Када је авион слетио, полиција је ушла у летјелицу, послије чега се онесвијестио. Хитно је превезен у болницу гдје је преминуо.

Трагедија се догодила у ноћи између 21. и 22. јуна, преноси швајцарски портал "Блик". Према наводима полиције, путник се прво посвађао са својом партнерком и почео да пријети. Свој гњев је потом усмјерио ка посади.

Пљувао посаду, путника ударио главом

Када су га опоменули, мушкарац је постао још агресивнији. Пио је алкохол, ударао у преграде за ручни пртљаг изнад сједишта и у врата кокпита, и пријетио другим путницима да ће их напасти. У једном тренутку је пљунуо члана посаде и ударио главом једног путника.

Путници су успјели да савладају боксера - везали су га и задржали све док авион није слетио. По слијетању, петорица полицајаца је ушла у летјелицу, ставили су му лисице, али су убрзо установили да је без свијести.

"Упркос покушајима реанимације и чињеници да је хитно превезен у болницу, мушкарац је преминуо", саопштила је полиција.

"Био је отац троје мале дјеце"

"Калум је био отац троје прелијепе мале дјеце. Био је љубитељ спорта и имао је златно срце", написали су његови вољени, пренио је "Би-Би-Си".

Овим поводом се огласила и нискобуџетна авио-компанија "Џет 2" у чијем се авиону догодио инцидент.

"Свјесни смо да је путник, нажалост, преминуо након што је пребачен у болницу. Изражавамо искрено саучешће породици и пријатељима. С обзиром на то да је истрага у току, не би било примјерено да сада даље коментаришемо", саопштила је компанија.

Истрага у току

Истрага о смрти боксера Калума Кера је у току, преноси Блик.

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Тагови :

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авион

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