Познати боксер дивљао у авиону, па пао мртав чим су му ставили лисице

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Калум Кер (35), британски боксер без рукавица и отац троје дјеце, изазвао је низ инцидената током лета британске авио-компаније "Џет 2" са Ларнаке на Кипру према Манчестеру у Великој Британији: пљувао је посаду, шутирао врата кокпита и чак ударио главом једног путника.
Када је авион слетио, полиција је ушла у летјелицу, послије чега се онесвијестио. Хитно је превезен у болницу гдје је преминуо.
Трагедија се догодила у ноћи између 21. и 22. јуна, преноси швајцарски портал "Блик". Према наводима полиције, путник се прво посвађао са својом партнерком и почео да пријети. Свој гњев је потом усмјерио ка посади.
Када су га опоменули, мушкарац је постао још агресивнији. Пио је алкохол, ударао у преграде за ручни пртљаг изнад сједишта и у врата кокпита, и пријетио другим путницима да ће их напасти. У једном тренутку је пљунуо члана посаде и ударио главом једног путника.
Bareknuckle Boxer Tragically Dies After Chaotic Mid-Air Meltdown on Jet2 Flight"— SnDMedia (@SnDMediaNews) June 25, 2026
A bareknuckle boxer from Warrington died after collapsing on a Jet2 flight from Cyprus as it landed at Manchester Airport.
Callum Kerr, who was travelling with his girlfriend, boarded the flight… pic.twitter.com/qFNlEpZKvE
Путници су успјели да савладају боксера - везали су га и задржали све док авион није слетио. По слијетању, петорица полицајаца је ушла у летјелицу, ставили су му лисице, али су убрзо установили да је без свијести.
"Упркос покушајима реанимације и чињеници да је хитно превезен у болницу, мушкарац је преминуо", саопштила је полиција.
"Калум је био отац троје прелијепе мале дјеце. Био је љубитељ спорта и имао је златно срце", написали су његови вољени, пренио је "Би-Би-Си".
Овим поводом се огласила и нискобуџетна авио-компанија "Џет 2" у чијем се авиону догодио инцидент.
"Свјесни смо да је путник, нажалост, преминуо након што је пребачен у болницу. Изражавамо искрено саучешће породици и пријатељима. С обзиром на то да је истрага у току, не би било примјерено да сада даље коментаришемо", саопштила је компанија.
Истрага о смрти боксера Калума Кера је у току, преноси Блик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Најновије
23
01
22
58
22
53
22
47
22
42
Тренутно на програму