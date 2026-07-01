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Да ли партнеру говорите баш све? Ове четири ствари ипак би требало да прећутите

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 21:50

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Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.
Фото: Hasel photos/Pexels

Отворен и искрен однос темељ је сваке квалитетне везе, али стручњаци истичу да постоје ситуације у којима дијељење баш сваке мисли или искуства може изазвати непотребне неспоразуме и несигурност.

Искреност се сматра једним од најважнијих темеља здраве љубавне везе, али то не значи да сваки детаљ из прошлости или свака пролазна мисао морају бити подијељени с партнером.

У појединим ситуацијама важније је процијенити да ли ће одређена информација допринијети односу или ће само изазвати непотребне сумње, пише б92.

Отворен разговор о важним животним питањима увијек је пожељан, али постоје теме које је понекад боље прећутати.

Детаљи из прошлих веза који више нису важни

Свака особа иза себе има одређена искуства и односе који су је обликовали. Ипак, ситни детаљи, попут безначајних флертова, краткотрајних симпатија или несугласица из претходних веза, углавном не доприносе квалитету садашњег односа. Умјесто тога, могу изазвати љубомору или несигурност без стварног разлога.

Пролазна привлачност према другим људима

Сасвим је природно да вам друга особа привуче пажњу својим изгледом и то не значи да представља пријетњу вашој вези. Међутим, уколико таква осјећања немају дубље значење нити утичу на ваш однос, њихово дијељење с партнером може створити непотребне сумње и нарушити осјећај сигурности.

Мањи неспоразуми с партнеровом породицом

Није неуобичајено да се повремено појаве ситна неслагања или различити погледи у односу с партнеровом породицом. Ако ти проблеми нису озбиљни и не утичу на ваш партнерски однос, често их је боље ријешити без додатног оптерећивања партнера.

Финансијске грешке које су остале у прошлости

Уколико сте раније доносили лоше финансијске одлуке, али оне више немају никакав утицај на вашу садашњост нити заједничку будућност, нема потребе да их стално враћате у фокус. Много је важније градити отворен однос када су у питању актуелне финансије и заједнички планови.

На крају, здрава веза не подразумијева скривање важних чињеница, већ способност да се препозна разлика између онога што је заиста важно подијелити и онога што би могло само да створи непотребне неспоразуме.

Повјерење се гради искреношћу, али и промишљеном комуникацијом која доприноси стабилности и међусобном поштовању.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

љубав и секс

Љубавна веза

партнерски однос

Љубав

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