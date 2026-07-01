Феномен на небу изнад Истре: Како се формирао и шта наговјештава?

Аутор:АТВ редакција
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Изнад Истре је снимљен прави метеоролошки феномен. Наиме, грађани су свједочили несвакидашњем призору на небу чије фотографије су преплавиле друштвене мреже.
Изнад оближњег хоризонта формирао се колосални облак савршеног геометријског облика, који је из даљине изгледао попут големе небеске гљиве или пак големог свемирског брода.
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Док су пролазници у маринама и с градских улица с дивљењем фотографисали овај риједак кадар, ријеч је заправо о зрелој фази једног од најмоћнијих атмосферских феномена, у стручној литератури познатог као Цумулонимбус инцус, односно кумулонимбус с наковњем, пише морски.хр.
"Како се наковањ кумулонимбуса изнад средишње Истре 'разбио' у стратосферу, вјероватно је ишао и до 12 км висине. Фасцинантно", преноси овај портал.
Овај импресивни небески круг настаје када се снажне узлазне струје топлог и влажног ваздуха нагло подигну високо у атмосферу, носећи са собом големе количине влаге директно према ивици стратосфере. Када тај силовити успон достигне стабилан слој ваздуха познат као тропопауза, он наилази на невидљиву баријеру која дјелује попут чврстог поклопца и онемогућује даље окомито ширење.
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Немајући куда, ваздушна маса и влага почињу се нагло и силовито ширити водоравно у свим смјеровима, стварајући тако савршено раван и раширен врх који изгледом подсјећа на масивни ковачки наковањ. Из даљине се јасно може уочити сам мотор ове олује у облику прокључалог средишњег торња, док се широке, бљештаво бијеле ивице састоје од милијарди кристалића леда који стварају влакнасту и глатку текстуру на сунчевој свјетлости.
Иако с удаљености од неколико десетака километара овај облак дјелује потпуно мирно, хипнотизирајуће и надасве фасцинантно, он заправо представља генератор локалног невремена. Док су посматрачи уживали у чистом плавом небу и топлом љетном дану, директно испод масивног средишта овог небеског дива вјероватно су се одвијали интензивни пљускови и грмљавина, а неријетко и локална појава града.
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