Обилне падавине потопиле Скопље: Улице под водом, засједао кризни штаб

Аутор:АТВ редакција
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Бујичне кише, грмљавина, јак вјетар као и град погодили су данас Сјеверну Македонију, и изазвали поплаве и саобраћајни хаос у Скопљу.
Велики број улица и подвожњака остао је под водом, а кретање кроз престоницу Сјеверне Македоније је знатно отежано, преноси Телма.
Тажна глетка во Скопје по невремето. pic.twitter.com/TTNeklp0UI— Ademacedonia ✪ (@Ademacedonia_) July 1, 2026
Према информацијама Центра за управљање кризама (ЦУК), путем броја за хитне случајеве 112 примљене су бројне пријаве грађана о поплављеним подрумима, двориштима кућа, складиштима, подвожњацима и кружним токовима, као и о заглављеним возилима и другим ризицима изазваним обилним падавинама.
Општине у Скопљу које је невријеме највише погодило, према до сада добијеним информацијама, су Кисела Вода, Чаир, Бутел и Гази Баба.
У међувремену, састао се и Кризни штаб града Скопља, који координиште активности свих надлежних служби.
Цело Скопје поплавено.— Антагонист (@jabandzija) July 1, 2026
Орце не исчистил шахти, канали, одводи. Пред него цел мандат Трајко беше Претседател на совет на Град Скопје. Што направи Трајко за 4 години и Орце за година/две?
Само со тендери ли се бавеа? pic.twitter.com/4OcTYGbO5I
Градоначелник Скопља Орце Ђорђијевски, раније је саопштио да су Кризни штаб и тимови јавних предузећа потпуно мобилисани и да се налазе на терену.
Хидрометеоролошка управа (ХУ) је у 15,45 сати извјестила да у Скопској котлини има обилних пљускова, јаких електричних пражњења, јаких вјетрова и локалног града.
Нестабилно вријеме је регистровано и јужно од Куманова, као и у југоисточним дијеловима земље.
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