Logo

Обилне падавине потопиле Скопље: Улице под водом, засједао кризни штаб

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 21:23

Коментари:

0
Обилне падавине потопиле Скопље: Улице под водом, засједао кризни штаб
Фото: Pixabay

Бујичне кише, грмљавина, јак вјетар као и град погодили су данас Сјеверну Македонију, и изазвали поплаве и саобраћајни хаос у Скопљу.

Велики број улица и подвожњака остао је под водом, а кретање кроз престоницу Сјеверне Македоније је знатно отежано, преноси Телма.

Према информацијама Центра за управљање кризама (ЦУК), путем броја за хитне случајеве 112 примљене су бројне пријаве грађана о поплављеним подрумима, двориштима кућа, складиштима, подвожњацима и кружним токовима, као и о заглављеним возилима и другим ризицима изазваним обилним падавинама.

Општине у Скопљу које је невријеме највише погодило, према до сада добијеним информацијама, су Кисела Вода, Чаир, Бутел и Гази Баба.

У међувремену, састао се и Кризни штаб града Скопља, који координиште активности свих надлежних служби.

Градоначелник Скопља Орце Ђорђијевски, раније је саопштио да су Кризни штаб и тимови јавних предузећа потпуно мобилисани и да се налазе на терену.

Хидрометеоролошка управа (ХУ) је у 15,45 сати извјестила да у Скопској котлини има обилних пљускова, јаких електричних пражњења, јаких вјетрова и локалног града.

Нестабилно вријеме је регистровано и јужно од Куманова, као и у југоисточним дијеловима земље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сјеверна Македонија

невријеме

Олуја

Коментари (0)

Више из рубрике

Због помагања осумњиченима за убиство Весковића ухапшен Рус у Црној Гори

Регион

Због помагања осумњиченима за убиство Весковића ухапшен Рус у Црној Гори

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Велика запљена у Загребу: Одузети тестостерони и стероиди

2 ч

0
Ацо Ђукановић

Регион

Од Ђукановићевог стана до трезора постојао тајни пролаз?

3 ч

0
Телефон

Регион

Лажни банкари отимају новац: Полиција открила како варају грађане

5 ч

0

  • Најновије

22

09

Познати боксер дивљао у авиону, па пао мртав чим су му ставили лисице

22

07

Вјетар чупао стабла, однио кров: Јако невријеме погодило Хрватску

22

07

Центар за лијечење еболе запаљен: Убијен један полицајац

21

51

Ћелије ока произведене у лабораторији пружају нову наду људима којима пријети сљепило

21

50

Да ли партнеру говорите баш све? Ове четири ствари ипак би требало да прећутите

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима