Велика запљена у Загребу: Одузети тестостерони и стероиди

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Загребу је у сарадњи са Царинском управом заплијенила 400 килограма тестостерона, стероида и анастрозола, забрањених супстанци у спорту.
Полиција је навела да спроводи кривичну истрагу против за сада непознатог починиоца или више њих због сумње да су починили кривично дјело неовлашћене производње и промета супстанци забрањених у спорту, преноси Хина.
Током истраге пронађено је 332 килограма тестостерона, 66 килограма стероида, два килограма анастрозола и 26.872 комада тестостерона у ампулама.
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Према саопштењу, полиција је оперативним радом и претресом поштанске пошиљке, која се налазила у просторијама трговачког предузећа на Пешченици, потврдила сумње да документација пошиљке није одговарала садржају и да је починилац набавио велике количине анаболичких стероида ради даље препродаје крајњим потрошачима.
Хрватска полиција је навела да је Општинском кривичном државном тужилаштву у Загребу поднијета кривична пријава, као и да се истрага наставља.
(Танјуг)
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