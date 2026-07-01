Жетва у Лијевче Пољу: Добри приноси и изузетан квалитет пшенице

Аутор:Зорица Петковић
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Од раног јутра на имању Ђуре Цвијића, на огледним парцелама интензивна жетва и јавно вагање пшенице. Квалитет и приноси су очекиванo високи, мада вјерује наш домаћин, може још боље, па од зацртаног не одустаје.
"Рачунали смо да ћемо имати просјек , али изгледа овдје ће бити просјек 970-980 кг по дунуму, мање 30 кг. Добро, није тако страшно. Требало је боље“, рекао је ратар и фармер из села Кладари код Српца Ђуро Цвијић.
Oстварени приноси крећу се од 9 до 10 тона по хектару. Резултати из огледа не могу се пресликати потпуно на производњу, али се свакако може очекивати да ће ова година бити добра за пољопривреднике. Како у сјетви, тако и у жетви- уз домаћине су пољопривредни стручњаци. То колики ће тачно бити приноси убудуће, кажу, зависиће све више од избора сортимента.
"Можемо изабрати сорту која ће нам дати 10 тона у истој агротехници, мислим да је ту нека суштина а мислим да 2 тоне приноса то је она вага која ће нам донијети или зараду или нулу", казао је ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди Александар Мајкић.
Оним што је видио на терену задовољан је и премијер. Квалитет пшенице је веома добар, влажност је 9 одсто хектолитри су преко 80%,а радује га, каже, што је засијано пшенице више него раније.
"Имамо 1.500 хектара више засијаних површина, што значи да ћемо имати већи род, имамо у систему премирања преко 27.000 хектара, што значи никада више премиране пшенице, а генерално имамо сјетвених површина око 43.000 хектара што значи да имамо раст и изузетно добар квалитет. Наравно да сам нашао времена, да дођем да се видим са домаћинима, да чујем од њих из прве руке шта је то можемо рећи за почетак ове сезоне кад је у питању јечам и пшеница", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Добар род и квалитет нису упитни али зато откупна цијена још увијек - јесте.
"Наравно да сви желимо да откупна цијена буде на задовољство свих, и произвођача, прерађивача и откупљивача. Не можемо директно да утичемо, индиректно итекако можемо. Ево ја ћу вас напоменути да ћемо ми ове године исплатити за пшеницу преко 13 милиона марака директно подршке нашим пољопривредницима, 500 КМ по хектару", казао је помоћник министра пољопривреде Републике Српске Саша Лалић.
Жетва пшенице требало би да буде завршена у наредних 7 до 10 дана. Приноси би оквирно требало да буду преко 6 и по тона.
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