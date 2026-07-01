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Број жртава у Венецуели повећан на 2.295

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 21:11

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Венецуела земљотрес срушене зграде жена са лопатом
Фото: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Број жртава два земљотреса који су прошле седмице погодили Венецуелу повећан је на 2.295, изјавио је предсједник скупштине Хорхе Родригез.

Он је у обраћању на државној телевизији рекао да су хиљаде људи повријеђене и остале без крова над главом.

Два земљотреса, магнитуде од 7,2 и 7,5 погодила су 24. јуна Венецуелу у размаку од 40 секунди.

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Тагови :

земљотрес у Венецуели

Венецуела

Земљотрес

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