Венс: Од Иранаца све зависи

Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс изјавио је да Доналд Трамп неће наредити наставак непријатељстава против Ирана осим ако то не буде захтијевала ситуација.
Он је рекао да САД никада не смију да бацају бомбе "тек тако", тврдећи да амерички предсједник никада неће тражити од војске да то уради.
"Не могу да се обавежем ни на шта, јер очигледно зависи од тога шта ће Иранци на крају да ураде. Оно на шта се могу обавезати јесте да предсједник неће вратити нашу војску осим ако не буде морао, осим ако за то не буде постојала јасно дефинисана сврха", рекао је Венс новинарима, преноси Срна.
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Иран и САД су 18. јуна потписали меморандум који предвиђа прекид војног сукоба који је почео 28. фебруара.
Документ поставља рокове за САД да укину поморску блокаду иранских лука и за Иран да обнови пловидбу бродова у Ормуском мореузу.
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