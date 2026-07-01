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Драма на грчком љетовалишту! Огњен се изгубио у Паралији, хитно упућен апел

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 17:46

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Грчка застава море љетовање
Фото: Pexel/ Matheus Bertelli

Тренутак непажње у препуном грчком љетовалишту Паралија био је довољан да се породични одмор претвори у праву драму. Наиме, дјечак Огњен из Србије изгубио се на плажи, након чега је међу туристима покренута хитна потрага.

Аларм је подигнут у познатој Фејсбук групи "Live from Greece", гдје је једна жена из србије објавила хитан апел како би лоцирала родитеље преплашеног малишана.

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"Дјечак Огњен је изгубио родитеље у Паралији. Ако случајно родитељи читају ове групе, нека ме назову и не брину, дјечак је добро. Не бих да качим фотографију!", наводи се у објави уз коју је остављен и број телефона на који се могу јавити сви који имају било коју информацију.

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Захваљујући брзој солидарности српских туриста и дијељењу апела, вијест се муњевито проширила љетовалиштем.

(Телеграф)

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Тагови :

Грчка

Љетовање

нестао дјечак

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