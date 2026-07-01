Драма на грчком љетовалишту! Огњен се изгубио у Паралији, хитно упућен апел

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тренутак непажње у препуном грчком љетовалишту Паралија био је довољан да се породични одмор претвори у праву драму. Наиме, дјечак Огњен из Србије изгубио се на плажи, након чега је међу туристима покренута хитна потрага.
Аларм је подигнут у познатој Фејсбук групи "Live from Greece", гдје је једна жена из србије објавила хитан апел како би лоцирала родитеље преплашеног малишана.
Свијет
Србин пуцао са балкона, њемачка полиција хитно опколила зграду
"Дјечак Огњен је изгубио родитеље у Паралији. Ако случајно родитељи читају ове групе, нека ме назову и не брину, дјечак је добро. Не бих да качим фотографију!", наводи се у објави уз коју је остављен и број телефона на који се могу јавити сви који имају било коју информацију.
Хроника
Пуцњава у БиХ, рањен мушкарац
Захваљујући брзој солидарности српских туриста и дијељењу апела, вијест се муњевито проширила љетовалиштем.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
19
55
19
52
19
52
19
42
19
40
Тренутно на програму