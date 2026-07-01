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Мушкарац из Србије се утопио у Грчкој: Извучен из мора на Халкидикију

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 17:26

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Грчка плажа, море
Фото: Pexels

У мору на Халкидикију се утопио мушкарац (65) из Србије, чији идентитет није наведен.

Према наводима надлежних служби, Лучка управа Неа Мудања јутрос је обавијештена да је српски држављанин пронађен без свијести у мору у области Гларокавос, у близини Пефкохорија.

"На лице мјеста убрзо је стигла екипа Хитне помоћи која је 65-годишњег мушкарца превезла у Дом здравља Касандра. Љекари су, међутим, могли само да констатују смрт", наводе.

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Истрагу води Друго одјељење Лучке управе Неа Мудања при Централној лучкој управи Солуна.

По налогу надлежних органа биће обављена обдукција и судско-медицинска обдукционо-аутопсијска анализа у Служби судске медицине у Солуну, која би требало да утврди тачан узрок смрти. За сада нису саопштени додатни детаљи о околностима овог случаја.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

утопио се мушкарац

Море

трагедија

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