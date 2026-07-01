Сутра је Свети апостол Јуда: Ове послове не би требало обављати

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
СПЦ и њени вјерници сутра славе светог апостола Јуду, а у наставку текста прочитајте више о његовом животу и обичајима који се требају испоштовати на овај дан.
Свети апостол Јуда био је један од дванаесторице апостола, из племена Давидова и Соломонова. Родитељи су му били Саломија и Јосиф, касније обручник Пречисте Дјеве Марије. Он није онај Јуда који је издао Исуса, а познат је и као Левије и као Тадеј.
Савјети
Како правилно залити биљке током великих врућина?
Поред Исуса, имао је три брата од којих је најзнаменитији био Јаков и то због тога што је једини од њих четворице добровољно дао дио наслијеђеног имања Исусу. Јаков је касније назван братом божјим, а Јуда је себе називао братом Јаковљевим, јер је због својих ранијих гријехова – невјера, завист и небратољубље, мислио да није достојан да буде назван братом божјим.
Свети апостол Јуда имао је велику ревност за Господа Христа и горио је од жеље да сав свијет спозна Христа и да верује у њега да би добио спасење.
По вазнесењу Господа Исуса Христа на небо, свети апостол Јуда кренуо је у свијет да проповједа јеванђеља. Ширио је хришћанство с почетка у Јудеји, Галилеји, Самарији, Идумеји, затим у Арабији, Сирији и Месопотамији, а можда и у Персији.
Многе напоре и патње поднио је свети апостол Јуда док је обраћао народе вјери у Христа и изводио их на пут спасења. У таквим крстоносним подвизима стигао је и до Араратске покрајине, гдје је многе одвратио од идолопоклонства и привео их Христовој вјери.
Србија
Срби који су приведени на Газиместану немају право жалбе
Како су хришћани, а нарочито проповједници хришћанстава, тада били сурово прогањани и уништавани од стране власти, и свети Јуда, као и други апостоли, у једном је трену ухапшен и дуго мучен на страхотне начине. На крају су га многобошци разапели на крст и изрешетали стријелама. Тако је завршио свој подвиг свети апостол Јуда.
Да вам помогне светитељ који је познавао Христа и својим очима гледао његова чуда, сутра изговорите ове ријечи: Видјећи те као Христовог рођака, о Јудо, и као храброг мученика, свештено те хвалимо, јер си обмане демонске разорио и вјеру сачувао: Зато данас све свету успомену твоју празнујемо и опроштај гријехова твојим молитвама задобијамо, преноси Стил.
На дан Светог Јуде, према народним вјеровањима, не препоручује се обављање тешких послова, посебно на њивама.
Сматра се да овај светац штити домаћинства од невоља и болести, па се тежи послови, попут жетве и других радова на пољу, требају завршити прије његовог дана.
Свијет
Од врућине преминуло више од 1.000 особа у овој европској земљи
Такође, препоручује се да се на овај дан избјегавају свађе и сукоби, како би година била берићетна и породица сачувана од несрећа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Здравље
3 ч0
Сцена
4 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
19
55
19
52
19
52
19
42
19
40
Тренутно на програму