Ноћас у БиХ стиже невријеме: Ево зашто послије врућина често слиједе олује

Аутор:АТВ редакција
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Након вишедневног снажног топлотног таласа, у Босну и Херцеговину током ноћи, са 1. на 2. јули, стиже најављено невријеме праћено пљусковима, грмљавином, јаким вјетром и могућом појавом града.
Метеоролози истичу да овакав нагли преокрет није неуобичајен, јер послије дуготрајних врућина атмосфера често постаје погодна за развој снажних олуја.
Разлог за то је што се током врелих дана тло и нижи слојеви атмосфере загрију, а када над тако загријану подлогу почне стизати влажнији и мање топао ваздух, атмосфера постаје нестабилнија.
Топао ваздух при тлу лакши је од хладнијег ваздуха који пристиже, па се почиње дизати. Ако у атмосфери има довољно влаге и енергије, тај процес може се развити у пљускове, грмљавину и олује, објашњавају метеоролози.
Истичу да врућина сама по себи не може узроковати невријеме.
Матеа Штибухар, прогностичарка хрватског Државног хидрометеоролошког завода (ДХМЗ) и руководилац Сектора за временске и поморске анализе и прогнозе, објаснила је за Индекс да доток влажног и мање топлог ваздуха над загријану подлогу доводи до вертикалних кретања ваздуха која су често праћена конвективним развојем облака.
Другим ријечима, ваздух се почиње подизати увис (конвекција). Како се диже, хлади се, а водена пара у њему кондензује се у капљице и ледене честице. Тако настају облаци вертикалног развоја, односно конвективни облаци. Најпознатији међу њима су кумулонимбуси, велики олујни облаци који могу произвести пљускове, грмљавину, град и снажне ударе вјетра.
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"Да ли ће такви развоји бити изражени зависи од услова у атмосфери, на примјер од количине влаге, промјене температуре те смјера и брзине вјетра по висини, као и од механизма подизања ваздуха. Што су конвективни развоји учесталији и јачи, већи је потенцијал за опасније временске појаве при тлу, односно за олујни вјетар, обилну кишу у кратком времену и крупан град", каже Штибухар.
Ипак, промјена времена може проћи и мирније, само уз пад температуре, наоблачење и повремену кишу.
"Важно је нагласити да престанак топлотног таласа не мора нужно бити праћен грмљавинским невременом, већ то зависи од особина ваздуха изнад подлоге, као и ваздуха који пристиже над загријану подлогу", каже Штибухар.
Према прогнозама хидрометеоролошких завода у БиХ, за четвртак, 2. јул, у БиХ се очекује претежно облачно и нестабилно вријеме са кишом, пљусковима и грмљавином, уз осјетан пад температуре.
Подсјетимо, први удар невремена након врућина БиХ је погодио јуче, 29. јуна, када су јаки пљускови, грмљавина и град захватили Босански Петровац, гдје је лед у потпуности забијелио град.
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Метеоролози су и тада упозоравали да се ради тек о почетку нестабилнијег периода након вишедневног топлотног таласа.
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