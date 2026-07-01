Logo

Иновација у Бањалуци: Узгој трешања у саксији

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 10:08

Коментари:

0
Иновација у Бањалуци: Узгој трешања у саксији
Фото: Agroklub.ba/Bojan Kecman

У Мотикама код Бањалуке, на газдинству пољопривредне задруге "Агроневен", одржана је показна резидба трешања у саксијама. Ријеч је о технолошкој иновацији "Интензивна производња раних сорти трешања у контролисаним условима" коју је подржало ресорно министарство и Пољопривредни факултет Бањалука.

У питању је једини засад раних сорти трешања у региону које се, током зиме, држе у пластеницима, а у прољеће, износе ван пластеника. Након тога обавља се садња других култура у пластенике, конкретно, чери парадајза, а у новембру трешње се враћају у пластенике, пише Агроклуб.

Рана берба

Прије изношења трешања из пластеника које су мале бујности, ране родности и доброг квалитета плодова обавља се берба тако да се, прије петог мјесеца, може остварити значајан финансијски приход.

Директор задруге, Невенко Гранолић, рекао је да се одлучио за овакав узгој јер вјерује да се може постићи ранија берба, квалитет плодова и откупна цијена.

Цвијеће

Савјети

Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

"Набављено је 1.000 трешања у саксијама запремине 90 литара. У овом послу помажу ми професор Миљан Цветковић са Пољопривредног факултета у Бањалуци и Ресор за пружање стручних услуга Министарства пољопривреде Републике Српске. На нашем газдинству уједно се одвија органска производња јагода, као и чери парадајза и бундева, за које би, ове године, требало да се добије ЕУ сертификат", истиче Гранолић.

Одрадити љетњу резидбу

Проф. др Миљан Цветковић са Пољопривредног факултета у Бањалуци нагласио је да је ово пробни "полигон" који је прво почео да се примјењује у САД и на којем ће се испитати могућности узгоја трешања у саксијама и дати препоруке осталим произвођачима који у наредним годинама искажу интерес за овакву производњу.

Узорали комшији 15 хектара

Друштво

Комшији узорали 15 хектара за дан: Дошли с 20 трактора, ни за гориво нису хтјели узети

"Резидба трешања није компликована и требало би да се обави око 15. јула како се не би провоцирао раст младара, а обавезно је да се скрате дугачке гране и изолује проводница", нагласио је Цветковић.

Присутним гостима приказан је и засад чери парадајза у три пластеника од по 500 квадрата, који се производи по органским принципима и у чијој производњи се користи само неколико средстава регистрованих за органску заштиту, међу којима преовладава Еко ламе, органски стимулатор раста биљака. Користе се и тензиометри за одређивање термина и количина воде за наводњавање

Ресорно министарство пољопривреде подржало је овај иновациони пројекат ПЗ Агроневен са 50.000 КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Невенко Гранолић

Трешње

саксија

Пољопривреда

Мотике

Бањалука

резидба

Коментари (0)

Прочитајте више

влада српске сједница плате и пензије повећање

Република Српска

Започет пројекат очувања аутохтоних раса и валоризације млијечних и месних производа

4 д

0
Нови идент

Емисије

Аграр: Укинута забрана извоза пилетине из БиХ и почетак жетве – шта очекују наши пољопривредници?

4 д

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Градови и општине

Опомена пред сезону радова: Ватрогасци апелују на пољопривреднике

1 седм

0
Пшеница, жетва у Семверији

Друштво

Десет дана пред жетву: Пољопривреднике брине цијена пшенице

1 седм

0

Више из рубрике

Упозорење на невријеме! Након топлотног таласа долазе непогоде за цијелу Српску!

Друштво

Упозорење на невријеме! Након топлотног таласа долазе непогоде за цијелу Српску!

3 ч

0
Падао град какав не памте ни најстарији мјештани: Велика штета на воћњацима

Друштво

Падао град какав не памте ни најстарији мјештани: Велика штета на воћњацима

4 ч

0
Опрезно данас: Велике врућине доносе невријеме, упозорења активна

Друштво

Опрезно данас: Велике врућине доносе невријеме, упозорења активна

4 ч

0
беба

Друштво

У Српској рођена 31 беба

4 ч

0

  • Најновије

12

57

Страшан снимак! Жену ударио гром испред цркве

12

56

Станивуковић: Од недјеље сам 99% кандидат за предсједника Републике Српске

12

42

ПУ Требиње упозорава грађане: Ове грешке никако не правите прије одласка на одмор

12

33

Бачен Молотовљев коктел на сплав у Београду

12

23

Јапанци триковима штеде гориво

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима