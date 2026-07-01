Иновација у Бањалуци: Узгој трешања у саксији

Аутор:АТВ редакција
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У Мотикама код Бањалуке, на газдинству пољопривредне задруге "Агроневен", одржана је показна резидба трешања у саксијама. Ријеч је о технолошкој иновацији "Интензивна производња раних сорти трешања у контролисаним условима" коју је подржало ресорно министарство и Пољопривредни факултет Бањалука.
У питању је једини засад раних сорти трешања у региону које се, током зиме, држе у пластеницима, а у прољеће, износе ван пластеника. Након тога обавља се садња других култура у пластенике, конкретно, чери парадајза, а у новембру трешње се враћају у пластенике, пише Агроклуб.
Прије изношења трешања из пластеника које су мале бујности, ране родности и доброг квалитета плодова обавља се берба тако да се, прије петог мјесеца, може остварити значајан финансијски приход.
Директор задруге, Невенко Гранолић, рекао је да се одлучио за овакав узгој јер вјерује да се може постићи ранија берба, квалитет плодова и откупна цијена.
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"Набављено је 1.000 трешања у саксијама запремине 90 литара. У овом послу помажу ми професор Миљан Цветковић са Пољопривредног факултета у Бањалуци и Ресор за пружање стручних услуга Министарства пољопривреде Републике Српске. На нашем газдинству уједно се одвија органска производња јагода, као и чери парадајза и бундева, за које би, ове године, требало да се добије ЕУ сертификат", истиче Гранолић.
Проф. др Миљан Цветковић са Пољопривредног факултета у Бањалуци нагласио је да је ово пробни "полигон" који је прво почео да се примјењује у САД и на којем ће се испитати могућности узгоја трешања у саксијама и дати препоруке осталим произвођачима који у наредним годинама искажу интерес за овакву производњу.
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"Резидба трешања није компликована и требало би да се обави око 15. јула како се не би провоцирао раст младара, а обавезно је да се скрате дугачке гране и изолује проводница", нагласио је Цветковић.
Присутним гостима приказан је и засад чери парадајза у три пластеника од по 500 квадрата, који се производи по органским принципима и у чијој производњи се користи само неколико средстава регистрованих за органску заштиту, међу којима преовладава Еко ламе, органски стимулатор раста биљака. Користе се и тензиометри за одређивање термина и количина воде за наводњавање
Ресорно министарство пољопривреде подржало је овај иновациони пројекат ПЗ Агроневен са 50.000 КМ.
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