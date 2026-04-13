Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Свака домаћица сања о томе да јој тераса или двориште изгледају као из часописа, али ријетко коме полази за руком да му жардињере буду пуне цвијећа током цијелог љета, нарочито када крену велике врућине.
Док се данас многи при његовању цвијећа ослањају на скупу хемију и вјештачка ђубрива, рјешење за бујно и раскошно цвјетање заправо се крије у старим рецептима које су користиле наше баке. Оне су знале да се тајна бујног раста крије у природи, а један заборављени састојак из кухиње био је довољан да њихове саксије буду пуне цвјетова од прољећа па све до првих мразева.
Ако сте нови у баштованству ово вам може дјеловати чудно, али сваки искуснији "пољопривредник" знаће какве бенефите обична јаја имају за биљке.
Трик који се преноси генерацијама је заправо врло једноставан: у саксијску земљу, прије него што посадите биљку, спустите једно цијело свјеже јаје. Преко њега сипајте слој земље, па тек онда посадите жељено цвијеће и заливајте га по потреби. Како се јаје у земљи полако распада, минерали које садржи постепено ће се сједињавати с подлогом. На тај начин коријен добија сталну, природну прихрану која је кључна да би ваше жардињере остале пуне цвјетова.
Ово је посебно корисно за биљке које троше много енергије на цвјетање, попут мушкатли, петунија или сурфинија. Оне често знају да "стану" усред љета, а ово природно ђубриво им даје снагу да издрже и најтеже периоде.
Сличан ефекат можете да постигнете и ако у саксијску земљу ставите само љуске од јаја – потпуно је свеједно да ли су остале од свјежих или куваних јаја. Умјесто да их баците у смеће, сачувајте их, добро оперите и осушите.
Најбитније је да их прије стављања у саксију добро уситните, готово до праха, како би земља лакше "упила" корисне материје. Када су љуске уситњене, калцијум се много брже ослобађа и прелази директно у корјенски систем.
Калцијум је биљкама неопходан да би изградиле чврсто стабло и здраве листове, а без њега тешко да ћете икада имати жардињере пуне цвјетова.
Не плашите се да на исти начин одржавате љепоту и бујност и собног биља. Калцијум, фосфор и магнезијум из љуске подстицаће њихов раст и одржавати тамнозелену боју листова.
Можда звучи невјероватно, али јаје је права мала лабораторија хранљивих материја.
Ево шта се тачно дешава у земљи када примјените овај бакин трик и зашто ваше жардињере постају пуне цвјетова:
Калцијум за чврстину: Баш као што људима треба за кости, биљкама је калцијум неопходан за изградњу ћелијских зидова. Без њега, стабљике постају крхке и лако се ломе на вјетру.
Фосфор за корјен и пупољке: Овај минерал директно стимулише развој коријена, али и подстиче биљку да ствара нове цвјетове уместо да само "тјера" листове.
Магнезијум за фотосинтезу: Он је срце хлорофила. Захваљујући магнезијуму, листови остају тамнозелени и сјајни, чак и када сунце пржи.
Природно отпуштање: За разлику од вјештачке прихране која може да „сагори“ корјен ако претјерате, јаје се распада полако, пружајући биљци храну баш оним темпом који јој је потребан.
Поред самог јајета, искусне баштованке често користе и воду у којој су се кувала јаја (наравно, охлађену и непосољену). Та вода је права "инфузија" минерала која дјелује тренутно.
Такође, да би ваше саксије остале пуне цвјетова, кључно је редовно уклањање прецвјеталих дијелова. То биљци шаље јасан сигнал да не треба да троши енергију на стварање сјемена, већ да настави да пушта нове пупољке.
Будите стрпљиви и дајте природи времена да уради своје. Уз ове старе цаке и мало пажње, ваша тераса ће постати главна тема у комшилуку.
Најбоље од свега је што на овај начин не само да штедите новац, већ и користите потпуно природна рјешења која су провјерена деценијама, пише Б92
Ваше цвијеће ће вам узвратити здравим растом, а жардињере ће бити пуне цвјетова онако како сте одувек сањали.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
11
17
01
16
53
16
53
16
50
Тренутно на програму