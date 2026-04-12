Змије од овога бјеже, а након Васкрса га има у изобиљу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Прољеће је стигло, а са њим и топлије вријеме. Годишње доба када змије постају све активније. Ипак, постоји једна ствар од које оне бјеже као ђаво од крста.
то значи да их затичемо у двориштима и око кућа. А ако немате у близини неког хватача змија попут Владице Станковића, онда би требало да знате чиме можете да их отјерате.
Једна ствар је за њих непремостива препрека. Ако се питате чега се змије плаше највише, одговор су оштре баријере које им физички онемогућавају кретање.
Међу њима, љуске од јаја су се показале као најефикасније “оружје” које свако има код куће. Њихове ивице су за змијски стомак толико непријатне да оне буквално бјеже главом без обзира чим осјете прву огреботину.
Све што треба да урадите јесте да иситните љуске и поспете их у широком појасу око темеља куће, терасе или дијелова дворишта гдје се дјеца играју. Змија не може да пређе преко њих, а да не осјети болну иритацију, па ће радије променити правац него ризиковати повреду.
Змије не долазе код вас без разлога, већ зато што траже мир, хладовину и храну. Свака гомила старих дасака, наслагане цигле, запуштено грање или висока, неуредна трава за њих су идеални “хотели“. Што вам је двориште запуштеније, то је већа шанса да ћете у неком тренутку налетјети на њих.
Оно што је још важније змије иду тамо гдје има глодара. Ако имате проблем са мишевима, будите сигурни да су грабљивице близу. Оне прате мирис плена и не одустају док га не пронађу.
Зато је први корак у одбрани детаљно рашчишћавање. Редовно кошење траве је обавезно, јер кратко подшишан травњак за њих представља брисани простор на ком се осјећају потпуно незаштићено.
Поред љуски јаја, постоје још неки природни материјали и биљке чијег се мириса или текстуре змије плаше, па их вреди искористити:
Шишарке и суво грање: Ако у близини имате борове, сакупите шишарке и поређајте их уз ограду. Змијама је веома тешко да клизе преко њихове храпаве површине.
Крупнији шљунак: Стаза од оштрог камења око баште није само декорација, већ зона коју сваки гмизавац избјегава.
Мирисни зид од невена: Посадите невен или пелин. Ови мириси су нама пријатни, али змије их не подносе и држе их на дистанци.
Лимунска трава: Још једна биљка чија арома дјелује као природни репелент који их буквално тјера са вашег посједа.
Када очистите двориште и поставите ове препреке, остаје вам још једна битна ствар – механичка заштита.
Провјерите темеље куће, степенице и све пукотине у бетону. Свака рупа је потенцијални улаз у ваш подрум или гаражу где змије могу да презиме или направе легло. Све отворе затворите чврстим материјалом, а ако имате ограду, било би идеално да је од густе металне мреже која је барем мало укопана у земљу.
Контрола глодара је подједнако важна. Ако елиминишете мишеве, змија неће имати ниједан разлог да се задржава, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму