Ово су два најлакша начина да ољуштите јаја без икакве муке

Колико пута вам се десило да скувате јаја, а онда изгубите стрпљење покушавајући да скинете љуску која се лијепи и распада?
Иако дјелује као једноставан посао, љуштење куваних јаја често може да буде фрустрирајуће, нарочито када се љуска не одваја лијепо и уништи цијело јаје.
Добра вијест је да постоје једноставни трикови који овај процес чине брзим и лаким.
Један од најефикаснијих начина је да одмах након кувања јаја пребаците у хладну воду - идеално са ледом.
Овај нагли прелаз температуре помаже да се мембрана између бјеланцета и љуске одвоји, што касније знатно олакшава љуштење, преноси Блиц.
Како да урадите правилно:
Ако желите најбрже могуће рјешење - ту је трик са теглом или шољом.
Све што треба да урадите јесте да убаците кувано јаје у теглу или чашу са мало воде, затворите је и лагано протресете неколико секунди.
Током мућкања, љуска пуца са свих страна и одваја се од јаја, па је касније можете скинути готово у једном потезу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
