Ово су два најлакша начина да ољуштите јаја без икакве муке

Аутор:

АТВ
12.04.2026 08:58

Васкршња јаја офарбана у црвену боју
Фото: Mugurel Moscaliuc/Pexels

Колико пута вам се десило да скувате јаја, а онда изгубите стрпљење покушавајући да скинете љуску која се лијепи и распада?

Иако д‌јелује као једноставан посао, љуштење куваних јаја често може да буде фрустрирајуће, нарочито када се љуска не одваја лијепо и уништи цијело јаје.

Добра вијест је да постоје једноставни трикови који овај процес чине брзим и лаким.

“Шок терапија” хладном водом

Један од најефикаснијих начина је да одмах након кувања јаја пребаците у хладну воду - идеално са ледом.

Овај нагли прелаз температуре помаже да се мембрана између бјеланцета и љуске одвоји, што касније знатно олакшава љуштење, преноси Блиц.

Како да урадите правилно:

  • чим се јаја скувају, сипајте воду из шерпе
  • додајте хладну воду или лед
  • оставите јаја неколико минута да се потпуно охладе

Тегла или шоља као идеално рјешење

Ако желите најбрже могуће рјешење - ту је трик са теглом или шољом.

Све што треба да урадите јесте да убаците кувано јаје у теглу или чашу са мало воде, затворите је и лагано протресете неколико секунди.

Током мућкања, љуска пуца са свих страна и одваја се од јаја, па је касније можете скинути готово у једном потезу.

