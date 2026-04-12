Минић: Васкрс основа наше вјере и живота

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у честитки поводом Васкрса истакао је да је овај највећи хришћански празник основа православне вјере и живота.
"У празнику над празницима налазимо исходиште наш личне хришћанске снаге. Реалност васкрсења - побједе живота над смрћу бодри и савременог човјека, дајући му наду и снажећи га пред многобројним изазовима", навео је Минић у честитки.
У времену које носи изузетно бреме, истиче Минић, порука празника треба да буде што више присутна и оснажена у срцима свих, као и у односу са другима.
Друштво
"Желећи да у миру, здрављу и радости прославите празник над празницима, Христово васкрсење, поздрављам Вас сверадосним пасхалним поздравом: Христос васкрсе - Ваистину васкрсе!", навео је Минић.
Премијер Српске је честитку у своје и у име Владе Републике Српске упутио Његовој светости патријарху српском Порфирију, свим архијерејима, свештенству, монаштву и свим православним вјерницима у Републици Српској.
Српска православна црква прославља данас највећи хришћански празник - Васкрс, којим се слави васкрсење Исуса Христа из мртвих и који представља суштину хришћанске вјере.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
55 мин0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
17 ч6
Република Српска
17 ч5
Република Српска
21 ч0
Најновије
Најчитаније
09
39
09
31
09
27
09
25
09
14
Тренутно на програму