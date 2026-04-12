Logo
Large banner

Минић: Васкрс основа наше вјере и живота

Аутор:

АТВ
12.04.2026 08:55

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у честитки поводом Васкрса истакао је да је овај највећи хришћански празник основа православне вјере и живота.

"У празнику над празницима налазимо исходиште наш личне хришћанске снаге. Реалност васкрсења - побједе живота над смрћу бодри и савременог човјека, дајући му наду и снажећи га пред многобројним изазовима", навео је Минић у честитки.

У времену које носи изузетно бреме, истиче Минић, порука празника треба да буде што више присутна и оснажена у срцима свих, као и у односу са другима.

Временска прогноза

Друштво

Васкрс донио праве прољећне температуре: Сунце обасјало Српску

"Желећи да у миру, здрављу и радости прославите празник над празницима, Христово васкрсење, поздрављам Вас сверадосним пасхалним поздравом: Христос васкрсе - Ваистину васкрсе!", навео је Минић.

Премијер Српске је честитку у своје и у име Владе Републике Српске упутио Његовој светости патријарху српском Порфирију, свим архијерејима, свештенству, монаштву и свим православним вјерницима у Републици Српској.

Српска православна црква прославља данас највећи хришћански празник - Васкрс, којим се слави васкрсење Исуса Христа из мртвих и који представља суштину хришћанске вјере.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Васкрс

Честитка

Влада Републике Српске

Српска православна црква

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Васкрс донио праве прољећне температуре: Сунце обасјало Српску

Друштво

Васкрс донио праве прољећне температуре: Сунце обасјало Српску

55 мин

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нећемо дозволити да будемо увучени у рат

1 ч

0
Опасна замка вреба на мрежама: Не насједајте на добро разрађене преваре

Србија

Опасна замка вреба на мрежама: Не насједајте на добро разрађене преваре

1 ч

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Занимљивости

Јапанац ухапшен јер је паркирао ауто и заборавио га шест година

1 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик честитао Васкрс: Република Српска - заједничка кућа свих нас

1 ч

0
Милорад Додик и Виктор Орбан

Република Српска

Виктор Орбан одговорио Милораду Додику

17 ч

6
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и премијер Мађарске Виктор Орбан

Република Српска

Додик пожелио Орбану срећу на изборима: Српска стоји уз Вас

17 ч

5
Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Нека нас васкршња радост подсјети на непролазне вриједности праштања

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

39

Овако Зорица Брунцлик обиљежава Васкрс док се опоравља

09

31

Дневни хороскоп за 12. април 2026: Коме су звијезде данас наклоњене?

09

27

Најрадоснији плач: У Српској рођено 12 беба

09

25

Васкршњи обичаји који доносе срећу и здравље цијеле године

09

14

Путин: Васкрс је симбол побједе живота, љубави и правде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner