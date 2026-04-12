Додик честитао Васкрс: Република Српска - заједничка кућа свих нас

АТВ
12.04.2026 08:15

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је честитку поводом највећег хришћанског празника - Васкрса, поручивши да је Република Српска темељ опстанка и заједнички дом свих њених грађана.

Додик је истакао да су празнични дани вријеме за породицу, али и за подсјећање на снагу заједништва која се огледа кроз успјех и напредак Српске.

"У данима када у кругу породице обиљежавамо наш највећи хришћански празник - Васкрс, подсјетимо се да је Република Српска заједничка кућа свих нас који у њој живимо и радимо", написао је лидер СНСД-а на свом Икс налогу.

Додик је нагласио да је успјех Републике директно везан за будућност народа који у њој живи.

"Уколико је она напредна и успјешна, онда као народ имамо сигурну будућност. Христос васкрсе, ваистину васкрсе", нагласио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Мачета

Свијет

Мачетом напао путнике, полиција ликвидирала нападача

1 ч

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Свијет

Мировни преговори САД и Ирана без резултата, делегације отпутовале из Пакистана

1 ч

0
Парламентарни избори у Мађарској. Жена гласа на бирачком мjесту у Будимпешти.

Свијет

Отворена биралишта на парламентарним изборима у Мађарској

2 ч

0
Плетена чинија са васкршњим јајима на слами.

Друштво

Христос Васкрсе!

2 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик и Виктор Орбан

Република Српска

Виктор Орбан одговорио Милораду Додику

17 ч

6
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и премијер Мађарске Виктор Орбан

Република Српска

Додик пожелио Орбану срећу на изборима: Српска стоји уз Вас

17 ч

5
Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Нека нас васкршња радост подсјети на непролазне вриједности праштања

21 ч

0
Синиша Каран сједи у кабинету предсједника Републике Српске.

Република Српска

Каран: Васкрсење нас подсјећа на темељне вриједности и истине нашег народа

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

39

Овако Зорица Брунцлик обиљежава Васкрс док се опоравља

09

31

Дневни хороскоп за 12. април 2026: Коме су звијезде данас наклоњене?

09

27

Најрадоснији плач: У Српској рођено 12 беба

09

25

Васкршњи обичаји који доносе срећу и здравље цијеле године

09

14

Путин: Васкрс је симбол побједе живота, љубави и правде

