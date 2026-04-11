Виктор Орбан одговорио Милораду Додику

Премијер Мађарске Виктор Орбан данас је јеш једном добио подршку од предсједника СНСД-а Милорада Додика пред недјељне изборе.
Сада је Орбан одговорио Додику путем свог налога на мрежи Икс.
🤝 Thank you, my friend @MiloradDodik. Your support is much appreciated. https://t.co/VtcAY6BRZQ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2026
"Хвала ти, мој пријатељу. Много цијеним твоју подршку", нагласио је Орбан.
Додик је Орбану пожелио пуно среће и успјеха на изборима који ће у Мађарској бити одржани у недјељу.
Сигуран сам, каже Додик, да ће мађарски народ препознати снагу политике која чува суверенитет, стабилност и будућност земље.
"Република Српска стоји уз Вас", истакао је Додик.
Драгом пријатељу @PM_ViktorOrban желим пуно среће и успјеха на изборима.— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 11, 2026
Сигуран сам да ће мађарски народ препознати снагу политике која чува суверенитет, стабилност и будућност земље.
Република Српска стоји уз Вас. pic.twitter.com/3oDok6HdsV
