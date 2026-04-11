Logo
Large banner

Виктор Орбан одговорио Милораду Додику

Аутор:

АТВ
11.04.2026 16:21

Коментари:

1
Милорад Додик и Виктор Орбан
Фото: Screenshot / X

Премијер Мађарске Виктор Орбан данас је јеш једном добио подршку од предсједника СНСД-а Милорада Додика пред недјељне изборе.

Сада је Орбан одговорио Додику путем свог налога на мрежи Икс.

"Хвала ти, мој пријатељу. Много цијеним твоју подршку", нагласио је Орбан.

Шта је Додик поручио?

Додик је Орбану пожелио пуно среће и успјеха на изборима који ће у Мађарској бити одржани у недјељу.

Сигуран сам, каже Додик, да ће мађарски народ препознати снагу политике која чува суверенитет, стабилност и будућност земље.

"Република Српска стоји уз Вас", истакао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Виктор Орбан

Мађарска

Република Српска

Мађарска избори 2026

Коментари (1)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner