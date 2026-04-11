Производња у шумарству Српске порасла за више од шест одсто

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској је за прва два мјесеца ове године произведено укупно 198.083 метара кубних разних шумских сортимената или више за 6,3 одсто него у истом времену прошле године, подаци су Републичког завода за статистику.
Најзаступљенији у производњи били су трупци, којих је у посматраном периоду произведено 76.333 метара кубних од четинарског дрвета и 33.939 метара кубних од лишћара.
Међу производима су, између осталих, и 23.134 метара кубних просторног дрвета четинара погодног за целулозу, дрвене плоче, хемијску прераду, као и 53.631 метара кубних огревног дрвета лишћара.
Република Српска
У Српској је за прва два мјесеца ове године продано укупно 144.097 метара кубних разних шумских сортимената или мање за 6,1 одсто него у истом лањском периоду.
Најзаступљенији у продаји били су трупци.
У прва два мјесеца ове године на залихама је регистрована количина од 239.782 метара кубних шумских сортимената, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Ауто-мото
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
51
12
37
12
29
12
28
12
26
Тренутно на програму