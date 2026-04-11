Производња у шумарству Српске порасла за више од шест одсто

11.04.2026 11:25

Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.
Фото: Pexels/Seyfi Durmaz

У Републици Српској је за прва два мјесеца ове године произведено укупно 198.083 метара кубних разних шумских сортимената или више за 6,3 одсто него у истом времену прошле године, подаци су Републичког завода за статистику.

Најзаступљенији у производњи били су трупци, којих је у посматраном периоду произведено 76.333 метара кубних од четинарског дрвета и 33.939 метара кубних од лишћара.

Међу производима су, између осталих, и 23.134 метара кубних просторног дрвета четинара погодног за целулозу, дрвене плоче, хемијску прераду, као и 53.631 метара кубних огревног дрвета лишћара.

У Српској је за прва два мјесеца ове године продано укупно 144.097 метара кубних разних шумских сортимената или мање за 6,1 одсто него у истом лањском периоду.

Најзаступљенији у продаји били су трупци.

У прва два мјесеца ове године на залихама је регистрована количина од 239.782 метара кубних шумских сортимената, преноси Срна.

