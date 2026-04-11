Да ли је исправно рећи Васкрс или Ускрс?

Да ли се правилно каже Васкрс или Ускрс? Неки инсистирају на "српском, православном" изразу, други бране употребу ријечи Ускрс као дио народног језика, а опет наилазе на критику да је ријеч "западног поријекла".
А онда креће лавина питања: Да ли је "Христос васкрсе" исправно? Или можда "воскресе"? Гдје нестаје "Ускрсну“? И да ли је уопште важно?
Свијет
Младић у тоалету пронашао скоро 10.000 долара, реакцијом одушевио свијет
Васкрс је српскословенски облик који припада српском црквеном и књижевном језику, који се до средине XVIII вијека употребљавао у свим крајевима под управом Српске православне цркве.
Воскресеније је рускословенски облик и ријеч је о старословенском језику руске редакције који је данас језик српске цркве. Наиме, српскословенски језик као званични црквени језик Срби су средином XVIII вијека замијенили руским црквеним језиком. У том црквеном језику ријечи о којима говоримо изговарају се на руски начин – са "о" у првом слогу, па се тако каже - Воскресеније, воскреснути, воскресе.
С друге стране, Ускрс је израз који припада народном језику. Настао је спонтано, као поједностављена верзија сложенијих црквених израза, у складу с природним развојем говора. Иако није дио црквене терминологије, потпуно је валидан облик у свакодневној употреби.
Градови и општине
У Јабланици креће изградња зграде за породице које су остале без домова у катастрофалним поплавама
Професор приправник Богословије Светог Арсенија у Сремским Карловцима, Иван Неђић, објашњава: Облик Васкрс се задржао у црквеној употреби због своје везе са оригиналним старословенским изразима. Зато се и данас користе речи попут "Вазнесење", "Ваведење", па се и "Васкрс" логично уклапа у тај низ.
"Овај облик је ближи оригиналном старословенском изразу, и потпуно сагласан црквенословенском ВО-скресеније. Колико се овај начин изражавања сачувао у црквеној свијести свједоче и називи других празника који почињу истим префиксом као што су ВА-знесење, ВА-ведење и други. Тешко је да ћете чути да неко каже празник Узнесења или Уведења, а већина ће рећи Ускрс", објашњава Неђић.
Нема, дакле, говора о томе да су неки називи овог празника католички, а други православни. Постоји само Ускрс (српски народни израз), Васкрс (српскословенски књижевни и црквени облик) и Воскресеније (рускословенски облик и данашњи српско-црквени израз).
Република Српска
Каран: Прва званична посјета биће Србији и неће бити симболична него суштинска
“Негативна конотација на ријеч Ускрс развила се у одређеним националистички опредељеним круговима у периоду последњих немира на просторима Балкана, те је та ријеч повезана са римокатоличким називом за овај празник који они и називају Ускрснуће Господиново. Међутим, ово је једна чињеница која не смије уопште да се доводи у везу са хришћанским етосом и начином живљења и схватања живота, те тако ниједна интерпретација ријечи не може да умањи значај овог, за нас хришћане, спасоносног Празника", истиче Неђић.
Иако Христос ускрсну није дио уобичајеног црквеног израза, облици „Христос васкрсе и Христос воскресе су потпуно исправни и равноправно се користе.
Регион
Хорор: Невјенчану супругу тјерао на односе са малољетним сином
На крају, суштина празника не лежи у префиксима и падежима, већ у поруци коју носи – поруци наде, живота и побједе над смрћу. И зато, без обзира да ли кажете Васкрс, Ускрс или Воскресеније, оно што је најважније јесте – да га славите искрено, са миром у срцу, преноси Нова.
