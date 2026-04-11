Након свађе чекићем изударао човјека по глави

11.04.2026 09:49

Чекић на столу поред осталог алата.
Фото: Tima Miroshnichenko/Pexels

Службеници Одјељења безбједности Рожаје, у кратком временском периоду, синоћ су лоцирали, пронашли и лишили слободе А.Д. (26) из Рожаја, који је, како се сумња, непосредно прије тога починио кривично дјело покушаја убиства.

"Сумња се да је А.Д., 10. априла 2026. године у вечерњим сатима, на паркинг мјесту у граду, након краће вербалне свађе, погодним оруђем - чекићем, ударио више пута у главу повријеђеног мушког лица, такође из Рожаја, нанијевши му тешке тјелесне повреде", саопштио је МУП ЦГ.

Полиција је брзо пронашла лице, ставила га под контролу и обезбиједила лице мјеста, и предузела друге мјере и радње ради обезбјеђења трагова и доказа.

Повријеђено лице је превезено у медицинску установу, гдје се лијечи.

Осумњичени А.Д. ће, уз кривичну пријаву, бити приведен државном тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу, због сумње да је починио наведено кривично дјело. Полиција наставља своје активности на истрази тешких и свих других кривичних дјела, у интересу заштите грађана, њихове безбједности и имовине.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

