Након свађе чекићем изударао човјека по глави

Аутор:АТВ
Коментари:0
Службеници Одјељења безбједности Рожаје, у кратком временском периоду, синоћ су лоцирали, пронашли и лишили слободе А.Д. (26) из Рожаја, који је, како се сумња, непосредно прије тога починио кривично дјело покушаја убиства.
"Сумња се да је А.Д., 10. априла 2026. године у вечерњим сатима, на паркинг мјесту у граду, након краће вербалне свађе, погодним оруђем - чекићем, ударио више пута у главу повријеђеног мушког лица, такође из Рожаја, нанијевши му тешке тјелесне повреде", саопштио је МУП ЦГ.
Полиција је брзо пронашла лице, ставила га под контролу и обезбиједила лице мјеста, и предузела друге мјере и радње ради обезбјеђења трагова и доказа.
Повријеђено лице је превезено у медицинску установу, гдје се лијечи.
Осумњичени А.Д. ће, уз кривичну пријаву, бити приведен државном тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу, због сумње да је починио наведено кривично дјело. Полиција наставља своје активности на истрази тешких и свих других кривичних дјела, у интересу заштите грађана, њихове безбједности и имовине.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Савјети
3 ч0
Стил
3 ч0
Друштво
3 ч0
Регион
15 ч0
Регион
17 ч0
Регион
17 ч1
Регион
19 ч0
Најновије
Најчитаније
12
51
12
37
12
29
12
28
12
26
Тренутно на програму