Logo
Large banner

Стевандић: У слози и заједништву пронаћи ослонац за напредак

Аутор:

АТВ
11.04.2026 09:19

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић честитао је Васкрс патријарху Порфирију, свештенству и свим православним вјерницима, пожеливши да празник побједе живота над смрћу прославе у миру и радости.

Стевандић је истакао да је снага Васкрсења дубоко уткана у саму душу српског народа.

"У трусним временима у којима живимо, снага празника треба да је присутнија него икада. У слози и заједништву, окупљени око наших светиња, требамо пронаћи чврст ослонац за општи напредак", поручио је Стевандић.

Предсједник Парламента Српске пожелио је вјерницима да празник проведу у топлини својих домова и храмова уз радосни поздрав:

"Христос васкрсе - Ваистину васкрсе!"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Честитка

Васкрс

Народна скупштина Републике Српске

православље

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner