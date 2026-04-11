Хит боја за косу за април 2026. године: У салонима су сви полудјели за њом!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Док се златни праменови већ дуго истичу као најпожељнији, април нам доноси нову краљицу нијанси коју није лако постићи, али изгледа невјероватно скупо.
Ријеч је о шампањ плавој боји која је изазвала праву помаму међу љубитељима моде, а фризери истичу да је тајна у савршеном балансу хладних и топлих тонова инспирисаних безвременским стилом Керолин Бесет.
Посљедњих мјесеци доминирале су изузетно природне боје косе. Али са доласком топлијег времена, љубитељи моде жуде за више живости и свјежине, па се упечатљиво фарбање инспирисано шампањцем вратило у тренд.
Друштво
Раније ове године, премијерно је приказана дуго очекивана серија "Љубавна прича: Џон Ф. Кенеди млађи и Керолин Бесет", и од тада је пар постао главна тема разговора. Ово је важан детаљ за причу не толико због њихове романсе високог профила, која је захватила таблоиде, већ због Керолининог ненаметљивог, минималистичког и изузетно привлачног стила. На крају крајева, управо је тај стил у великој мјери обликовао естетику којој се дизајнери и стилисти данас враћају. Од једноставних капута до савршено скројених хаљина и, наравно, њене препознатљиве плаве косе, која је била непогршива.
Ова нијанса није ни хладна платинаста нити претјерано топла. Изгледа њежно, скупо, а опет невјероватно природно. Коса изгледа као да свјетлуца на свјетлости, али без претјераног сјаја или вјештачких ефеката. Сада је ова боја поново у центру пажње и добила је ново име: шампањ плава. Док је некада виђена само као дио Бесетиног изгледа, сада је прави тренд који активно прихватају љубитељи моде широм свијета.
Међутим, тајна популарности овог бојења је прилично једноставна. Многе жене су једноставно уморне од екстрема. Превише хладне нијансе чине да лице изгледа блиједо и наглашавају умор, док превише топле нијансе лако прелазе у жуту и дјелују неуредно. Али шампањ плава се показала као златна средина за којом су све жудјеле. Комбинује њежне златне и неутралне тонове, стварајући живахан, природан изглед. Зато подједнако добро изгледа на свијетлој и на тамној кожи.
Занимљивости
Важно је разумјети да ово није само једна боја из палете. То је више техника и приступ бојењу. Стилиста ради са неколико нијанси одједном, стварајући дубину и волумен. Додаје топлије акценте у неким дијеловима, неутралне или мало хладније у другим. Коначни резултат је сложена, слојевита боја која се лијепо мијења у зависности од освјетљења. Ово спрјечава да коса изгледа равно и вјештачки.
Нажалост, постизање овог резултата самостално је готово немогуће. Није важна само права база, већ и правилна расподјела нијанси. Ово посебно важи ако је ваша основна боја тамна. У овом случају, посвјетљивање може бити прилично агресивно ако се ради без професионалне опреме и значајно ћете оштетити косу. Стога, стилисти савјетују да не експериментишете код куће, већ да се консултујете са провјереним фризером.
Међутим, шампањ плава има много више предности него мана. На примјер, не захтијева никакво обликовање да би изгледала запањујуће. Чак и једноставна равна коса или меки таласи изгледају уредно и његовано. Сама боја додаје софистицираност изгледу.
Друштво
Као и свака плава, ова нијанса захтијева пажњу. Да бисте одржали тај меки тон и избјегли месингану нијансу, потребно је редовно поново наносити прелив и користити хидратантне маске за косу. Балзами, уља и њежна њега требало би да постану ваша основа љепоте, у супротном ће резултати брзо изблиједјети. Пратећи ове једноставне кораке његе, постићи ћете ефекат због којег је ова нијанса толико омиљена. Изгледаћете свјеже, његовано и природно, преноси Стил.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Стил
1 д0
Стил
3 д0
Стил
3 д0
Стил
3 д0
Најновије
Најчитаније
12
51
12
37
12
29
12
28
12
26
Тренутно на програму