Трамп открио који је кључни захтјев Вашингтона

11.04.2026 08:45

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Кључни захтјев Вашингтона у предстојећим разговорима са Ираном је да Техеран нема нуклеарно оружје, рекао је новинарима предсједник САД Доналд Трамп.

"Нема нуклеарног оружја, то је основно, то је 99 одсто договора", рекао је Трамп на питање о свом критеријуму доброг споразума са Ираном.

Иранске власти су више пута раније изјавиле да не желе да прибаве нуклеарно оружје.

(СРНА)

Прочитајте више

Беба

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 10 беба

4 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Свијет

Нви Зеланд пред ударом циклона: Наређена хитно евакуација

4 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Мушкарца (46) прегазио аутомобил

4 ч

0
Граница

Друштво

Наоружајте се стрпљењем: Све о ЕЕС систему и правилима на граници

4 ч

1

Више из рубрике

Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Свијет

Филмска потјера: Блинкерима заустављали и пљачкали возаче

4 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Свијет

Нви Зеланд пред ударом циклона: Наређена хитно евакуација

4 ч

0
Иран током напада Израела и Америке.

Свијет

Преговори САД и Ирана почињу овог викенда у Пакистану

4 ч

0

Мушкарци, обратите пажњу: Ово су јасни знакови да вас жена више не воли

Пуцао на младића на улици, докрајчио га у кафани гд‌је се сакрио

Тришић Бабић: Нека нас васкршња радост подсјети на непролазне вриједности праштања

Дјевојка (19) погинула у тешкој саобраћајној несрећи

Трагедија: Слетио камионом у Уну, није му било помоћи

