Трамп открио који је кључни захтјев Вашингтона

Кључни захтјев Вашингтона у предстојећим разговорима са Ираном је да Техеран нема нуклеарно оружје, рекао је новинарима предсједник САД Доналд Трамп.
"Нема нуклеарног оружја, то је основно, то је 99 одсто договора", рекао је Трамп на питање о свом критеријуму доброг споразума са Ираном.
Иранске власти су више пута раније изјавиле да не желе да прибаве нуклеарно оружје.
(СРНА)
