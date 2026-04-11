Преговори САД и Ирана почињу овог викенда у Пакистану

Мировни преговори између Сједињених Америчких Држава и Ирана почињу овог викенда у Исламабаду.
Разговори ће бити одржани у пакистанској престоници уз појачане мјере безбједности, због чега су власти прогласиле дводневни државни празник и испразниле улице града, пренијели су медији.
Америчку делегацију предводи потпредсједник САД Џеј Ди Венс, заједно са специјалним изаслаником Стивом Виткофом и зетом америчког предсједника, Џаредом Кушнером, док ће иранску страну предводити предсједник парламента Мохамед Багер Калибаф, уз министра спољних послова Абаса Аракчија и друге високе званичнике.
Главне теме преговора биће ирански нуклеарни програм, судбина санкција и поновно отварање Ормуског мореуза, кључног пловног пута за глобално тржиште нафте, који је Иран посљедњих недјеља практично затворио.
Предсједник САД-а Доналд Трамп рекао је да је кључни циљ споразума спречавање Ирана да посједује нуклеарно оружје.
Преговоре додатно компликује ситуација у Либану. Израел је недавно извео масовне ваздушне нападе у тој земљи у којима је, према подацима либанског Министарства здравља, погинуло најмање 303 људи, док је више од 1.000 рањено.
Иран тврди да примирје обухвата и Либан, док Израел и САД то негирају.
Стотине бродова и даље су блокиране у Персијском заливу због ограниченог саобраћаја кроз Ормуски мореуз, што додатно дестабилизује глобално тржиште нафте, истичу стручњаци.
Очекује се да ће састанак у Исламабаду бити први у низу интензивних преговора о дугорочном споразуму за окончање сукоба.
(sputniknews.com)
