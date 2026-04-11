Logo
Large banner

Преговори САД и Ирана почињу овог викенда у Пакистану

Аутор:

АТВ
11.04.2026 07:57

Коментари:

0
Иран током напада Израела и Америке.
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Мировни преговори између Сједињених Америчких Држава и Ирана почињу овог викенда у Исламабаду.

Разговори ће бити одржани у пакистанској престоници уз појачане мјере безбједности, због чега су власти прогласиле дводневни државни празник и испразниле улице града, пренијели су медији.

Америчку делегацију предводи потпредсједник САД Џеј Ди Венс, заједно са специјалним изаслаником Стивом Виткофом и зетом америчког предсједника, Џаредом Кушнером, док ће иранску страну предводити предсједник парламента Мохамед Багер Калибаф, уз министра спољних послова Абаса Аракчија и друге високе званичнике.

Главне теме преговора биће ирански нуклеарни програм, судбина санкција и поновно отварање Ормуског мореуза, кључног пловног пута за глобално тржиште нафте, који је Иран посљедњих недјеља практично затворио.

Предсједник САД-а Доналд Трамп рекао је да је кључни циљ споразума спречавање Ирана да посједује нуклеарно оружје.

Преговоре додатно компликује ситуација у Либану. Израел је недавно извео масовне ваздушне нападе у тој земљи у којима је, према подацима либанског Министарства здравља, погинуло најмање 303 људи, док је више од 1.000 рањено.

Иран тврди да примирје обухвата и Либан, док Израел и САД то негирају.

Стотине бродова и даље су блокиране у Персијском заливу због ограниченог саобраћаја кроз Ормуски мореуз, што додатно дестабилизује глобално тржиште нафте, истичу стручњаци.

Очекује се да ће састанак у Исламабаду бити први у низу интензивних преговора о дугорочном споразуму за окончање сукоба.

(sputniknews.com)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Америка

мировни преговори

Џеј Ди Венс

Израел

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner