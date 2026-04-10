Дио Ајфеловог торња на аукцији

10.04.2026 21:41

Ајфелов торањ у Паризу.
Фото: Maurijn Pach/Pexels

Дио оригиналног степеништа Ајфеловог торња 21. маја биће понуђен на аукцији Арткуриаловог одјељења за Art Deco у Паризу, а очекује се да ће достићи цијену између 120.000 и 150.000 евра.

Дио број један оригиналног спиралног степеништа повезивао је други и трећи спрат торња када је отворен 1889. године, направљен је од челика и закованог лима и састоји се од 14 степеника који се ослањају на основу у облику крста, а висине је 2,75 метара и пречника 1,75 метара.

Степенице су биле у употреби до 1983. године, када је знаменитост подвргнута великом ремонту, а дијелови степеништа су демонтирани и замијењени лифтовима.

Приватна колекција

У огласу на интернет страници Арткуриала није наведено име власника, већ само да је овај комад остао у истој приватној колекцији "више од 40 година" откако је растављен 1983. године.

"Никада није изношена и за продају је подвргнута потпуној рестаурацији", изјавила је помоћница директора Арткуриала Сабрина Дола.

Дола је дио степеништа описала као "више од пуког дијела историје".

"То је импресивно искуство, стационарно путовање кроз вријеме и простор. Замислите себе 1889. године на овом степеништу, смјештеном између 113 и 276 метара висине, без безбједносних ограда, али са погледом на Париз од 360 степени", рекла је она.

Двадесет дијелова степеништа продато је 1983. године, а већина њих је и даље у власништву првобитних купаца.

Дијелови у музеју

У Француској, дијелови могу да се нађу у два париска музеја - Орсеу и Музеју науке, као и у Музеју историје гвожђа у источној Француској.

Неки од дијелова степеница изложени су у вртовима Фондације "Јоиши" у Јаманашију, у Јапану, а други су изложени у близини Кипа слободе у Њујорку.

Арткуриал је претходно продавао дијелове који су привукли велико интересовање понуђача, а највреднијим се показао дио 13, који је 2016. године продат за 523.800 евра.

Од отварања Ајфеловог торња око 300 милиона људи посјетило је ову француску знаменитост, а сваке године га посјети око седам милиона људи.

