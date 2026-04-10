Ученица (12) зарила другарици маказе у врат у основној школи

Једна 12-годишња ученица повриједила је своју другарицу маказама по врату током свађе у основној школи у италијанском региону Пиза, пренијела је данас ТВ Раи.
Како се наводи, инцидент се догодио током часа физичког васпитања.
Према првим извјештајима, напад се догодио у купатилу, гдје је дјевојчица намамила своју другарицу, прије него што јој је забола маказе у врат.
Повријеђена ученица је хоспитализована, али њене повреде нису опасне по живот.
Узрок напада је под истрагом, а дјевојчица која је изазвала инцидент одведена је у станицу карабињера са родитељима.
(Танјуг)
