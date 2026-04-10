Зоран Стевановић нови предсједник Парламента Словеније

Зоран Стевановић, вођа странке Ресни.ца, нови је предсједник словеначког парламента. Изабран је на ту функцију данас, 10. априла, тајним гласањем.
Њега је подржало 48 посланика, а 29 било против.
Кандидат је требао добити већину гласова свих посланика како би био изабран, односно најмање 46, због чега тај поступак у правилу већ представља назнаке могуће нове коалиције.
Стевановића је, према медијским извјештајима из Словеније, подржала досадашња опозиција из редова Словенске демократске странке (СДС) Јанеза Јанше и Нове Словеније.
Против његовог избора били су посланици досадашње владајуће коалиције из Покрета Слобода, социјалдемократи и посланици Љевице који наводе да је ово увод у формирање четврте Јаншине владе.
У свом првом обраћању посланицима након избора, Стевановић им се захвалио на указаном повјерењу. Нагласио је да ово није само формалност. Истакао је да смо у временима када се "од политичара више не очекује да доносе одлуке, већ и да покажу смјер и, прије свега, одговорност".
Додао је да политика у подијељеном друштву има прилику да постане мост, а не зид.
"Превише смо пута посљедњих година видјели колико се брзо могу изградити зидови између људи, између регија, а нажалост и између политичких табора. Зидови су лаки, мостови су тешки, али управо зато су и вриједни", рекао је Стевановић и додао:
"Словенија није само идеја, Словенија су људи - људи који су нам дали мандат, људи који од нас не очекују савршенство, али очекују искреност, не очекују чуда, али очекују труд и, прије свега, очекују да их не заборавимо одмах након затварања бирачких мјеста."
Нагласио је да повјерење бирача није само по себи разумљиво.
"То је зајам и, као и сваки зајам, мора се вратити радом, одговорношћу, ријечју која стоји. Ако желимо вратити повјерење у политику, морамо почети од основа, с поштовањем, са слушањем, са свијешћу да нико од нас нема монопол на истину", рекао је Стевановић у свом обраћању преноси РТВ Словеније.
Стевановић је рођен је 1982. године у Јесеницама.
Има диплому магистра менаџмента, а каријеру је започео као полицајац, гдје је радио више од деценије.
У политику је ушао на локалном нивоу у Крању, гдје се неколико пута кандидовао за градоначелника, али није успио освојити ту позицију.
Прије оснивања свог покрета, кратко је био повезан са Словеначком националном странком (СНС), али се од ње дистанцирао.
У 2021. години основао је и од тада води странку Ресни.ца, политички пројекат који се представља као алтернатива "елитама" и традиционалној подјели на љевицу и десницу.
Покрет Ресни.ца је на изборима који су одржани 22. марта освојио пет мандата и сматра се кључним за формирање владе.
На парламентарним изборима највише мандата припало је Покрету Слобода (29), а један мање је припао СДС-у.
Раније у петак одржана је конститутивна сједница 10. сазива Државног збора.
Роберт Голоб, словеначки, премијер у прошлом мандату и релативни изборни побједник, одржао је досад два круга постизборних разговора о формирању нове владе, али засад без видљивих резултата.
