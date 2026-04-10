Пјевач Звезда Гранда ослијепио човјека, осуђен на робију

На Суду у Винковцима, у поновљеном судском поступку, пјевач Лука Мишкулин осуђен је на казну затвора од 22 мјесеца за наношење тешких повреда Ивану Микуљану, који је остао слијеп.
Одлуком судије Иване Ловрић Видачек у изречену казну затвора рачуна се и осам мјесеци које је пјевач Мишкулин, након изрицања прве пресуде на Општинском суду у Вуковару, провео у затвору, тако да му за издржавање укупне казне затвора преостаје још 14 мјесеци иза решетака.
Док је против њега трајао судски процес, Мишкулин се такмичио у емисији "Звезде Гранда".
У фебруару 2024. године осуђен је на пет година и четири мјесеца затвора због наношења тешких тјелесних повреда Микуљану.
Одмах потом превезен је у затвор у Осијеку, одакле је након осам мјесеци пуштен да се брани са слободе, пошто је претходно Жупанијски суд у Осијеку укинуо пресуду због процесних разлога.
На суђењу у Вуковару преостала тројица оптужених, Габријел Чекић, Данијел Ходак и син бившег ХДЗ-ов саборског посланика Домагој Цулеј, осуђени су на условне казне од шест мјесеци затвора уз рок искушења од двије године.
Судском процесу претходила је туча у центру Винковаца која се догодила у августу 2018. године, након које је Микуљан завршио у КБЦ-у Осијек на лијечењу.
Током лијечења једва је остао жив, имао је више операција и остао трајно слијеп.
