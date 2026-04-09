Свештеник сексуално узнемиравао ученика католичке школе

АТВ

АТВ
09.04.2026 19:01

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Против свештеника у Госпићу полиција је поднијела кривичну пријаву за сексуално узнемиравање ученика католичке школе.

Поступајући по пријави Госпићко-сењске бискупије, полиција је обавила криминалистичку обраду над радником бискупије, рођеним 1991. године, због сумње да је у више наврата од 2017. до 2022. сексуално узнемиравао једну особу.

Након тога, полиција је поднијела кривичну пријаву Општинском државном тужилаштву у Госпићу, али осумњичени није ухапшен.

Портал "Индекс" пише да грађани Госпића страхују да би случај могли заташкати бискупи у Госпићу и Ријеци, те наводе да свештеника нема на мисама, иако и даље живи у бискупијској кући.

Госпићко-сењска бискупија навела је да су пријавили овај случај и да су у оквиру црквене надлежности покренути прописани поступци.

