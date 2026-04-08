Све више заплијењене имовине у Црној Гори: Под кључем милиони

08.04.2026 19:36

У Црној Гори је током 2025. утростручен број покренутих финансијских истрага и извиђаја, а на агилнији заокрет у раду утицало је упутство Врховног државног тужилаштва (ВДТ), наводи се у извјештај о раду Тужилачког савјета.

Милиони под кључем у Црној Гори

Упутство које је врховни државни тужилац Милорад Марковић донио 3. марта 2025. за поступање државних тужилаштава у финансијским извиђајима и финансијским истрагама већ у првој години примјене дало је видљиве резултате, јер је утростручен број предмета у борби против криминално стечене имовине.

Подаци из извјештаја Тужилачког савјета показују да је током прошле године забиљежен значајан скок броја покренутих финансијских истрага и извиђаја, али и значајно ширење праксе привременог одузимања имовине, што упућује на закључак да су се након Специјалног државног тужилаштва коначно пробудила и остала тужилаштва.

Озбиљан заокрет

Статистички подаци показују да је дошло до озбиљног заокрета - покренуто је 69 финансијских истрага против 190 физичких и 31 правног лица, као и 35 финансијских извиђаја против 115 физичких и 15 правних лица.

Поређења ради, годину раније покренуте су свега 23 финансијске истраге против 106 физичких и пет правних лица.

У извјештају о раду тужилачког савјета наводи се да раст покренутих финансијских истрага и извиђаја указује на то да је упутство ВДТ-а, које је прецизније дефинисало обавезе руководилаца, тужилаца, контакт тачака и координатора, директно утицало на ефикасност и проактивност у раду државних тужилаштава и у овом сегменту рада.

"Евидентно је да је издато Упутство утицало на ефикасност и проактивност у раду државних тужилаца у погледу покретања финансијских извиђаја и истрага", пише у извјештају о раду Тужилачког савјета.

Посебно је значајно што раст није остао само на нивоу статистике - у 22 предмета лани је предложено привремено одузимање имовине, а суд је у 16 случајева одредио ту мјеру, док се у преосталим предметима одлука још чека.

Судови су током прошле године, по приједлозима тужилаштава, донијели рјешења о привременој блокади непокретности укупне површине 1.833.042 квадрата у Црној Гори.

Ријеч је о широком спектру имовине - од станова, пословних простора и гаража, до хотела, земљишта, објектима нафтовода, воћњака, базена, магацина.

Уз то је заплијењено више од 100 возила, 34 луксузна сата и велики новчани износи у различитим валутама.

СДТ носи највећи терет

Највећи терет, како се то наводи у извјештају, као и у претходним годинама, и даље носи Специјално државно тужилаштво, које је током 2025. покренуло финансијске истраге у 26 предмета против 147 физичких и једног правног лица. Када се томе додају предмети из ранијих година, СДТ је у раду имало чак 91 предмет против 860 физичких и 193 правна лица.

Управо у СДТ-у забиљежени су и најконкретнији резултати када је ријеч о привременим мјерама обезбјеђења имовине - у 32 предмета поднесени су приједлози за забрану располагања некретнинама укупне површине 1.911.986 квадрата.

У 26 случајева суд је већ донио првостепена рјешења, прихватајући мјере које се односе на 91 одсто укупне површине обухваћене приједлозима специјалних тужилаца.

"Окончане су финансијске истраге у пет предмета против 11 особа, од чега у четири предмета против седам физичких лица доношењем наредбе о обустави финансијске истраге, док је један предмет финансијске истраге против четири лица уступљен Основном држаном тужилаштву у Подгорици", пише у извјештају.

Специјално државно тужилаштво у 22 предмета заплијенило је више од 69 милиона евра, више од два милиона руских рубаља, више од 192.000 долара, као и мање износе у швајцарским францима и британским фунтама.

Дио тог новца био је блокиран и раније, али је тек у овом извјештајном периоду, судски потврђен кроз мјере обезбјеђења.

Од 22 предмета у којима је замрзнут новац, пет је формирано на основу обавјештења о сумњивим трансакцијама, па је СДТ код пословних банака тражио привремену обуставу исплате.

У једном предмету одузето 460.000 евра

СДТ је у само једном предмету, како пише у извјештају о раду ТС, одузео готово 460.000 евра готовог новца.

"Настављено је и са добром праксом континуираног вођења финансијских истрага паралелно са кривичним истрагама. Финансијске истраге СДТ-а су се спроводиле ефикасно и успјешно, о чему свједоче изузетни резултати у извјештајном периоду у погледу укупне површине замрзнутих непокретности физичких и правних лица", наводи се у извјештају о раду Тужилачког савјета.

Додаје се да је истовремено успостављена и пракса покретања кривичних поступака проистеклих из финансијских истрага.

Како наводе, током финансијске истраге прибављени су подаци који су довели до покретања истрага против истих окривљених лица и због сумње да су извршили кривично дјело прање новца.

"То је, између осталог, један од разлога због којих су у извјештајној години постигнути бољи резултати у предметима прања новца, у погледу броја лица против којих су покренути кривични поступци и подигнуте оптужнице", наводи се у извјешају Тужилачког савјета.

У Извјештају о раду пише и да је СДТ Заштитнику имовинско-правних интереса Црне Горе доставио податке из два предмета, како би у случају потребе, Заштитник поднио приједлог за одређивање привремене мјере обезбјеђења имовинско-правног захтјева према окривљеним у складу са чл. 243 ст. 1 Законика о кривичном поступку.

СДТ је у још једном предмету финансијске истраге Заштитнику поднијело иницијативу за подношење предлога за одређивање привремене мјере, а након подношења приједлога, суд је донио одлуку којом је одредио привремену мјеру.

"Ови примјери представљају добру праксу у раду Специјалног државног тужилаштва, којом се на ефикасан начин и у знатно краћем року, у односу на поступање у складу са Законом о одузимању имовинске користи стечене криминалном дјелатношћу, постиже обезбјеђење имовинско-правног захтјева, посебно јер је у наведеном кривичном предмету оштећена држава", пише у извјештају.

Слика неуједначена

На нивоу осталих тужилаштава, судећи према статистичким бројкама из извјештаја о раду Тужилачког савјета, слика је врло неуједначена.

Више државно тужилаштво у Подгорици покренуло је девет финансијских истрага против 11 особа, али ниједна од тих истрага није завршена током извјештајног периода.

ВДТ Подгорица у раду има и 28 финансијских истрага из ранијих година против 42 особе, а четири финансијске истраге против шест људи обустављене су у 2025. години, (разлози за обуставу − не постоје услови за подношење захтјева за трајно одузимање имовинске користи).

Од девет финансијских истрага, покренутих у извјештајном периоду, ниједна није завршена.

У четири финансијске истраге против шест особа, финансијске истраге су покренуте након доношења наредбе о покретању финансијске истраге.

Током 2025. покренути су извиђаји у два предмета против двије особе, од којих је један завршен службеном забиљешком, а други предмет је и даље у раду.

Ниједан предмет без епилога

У Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу покренуте су три финансијске истраге и један извиђај, као и у Подгорици, ниједан предмет нема епилог до краја 2025. године.

Основна државна тужилаштва такође биљеже раст активности у овом сегменту рада, а посебно су агилније дјеловали у Основном државном тужилаштву у Подгорици и ОДТ-у Бијело Поље, које је у извјештајној години у 16 предмета покренуло финансијске истраге и то против 37 особа, од чега 16 правних лица и 21 физичко лице.

Основно државно тужилаштво у Подгорици формирало је један предмет у којем је предложена привремена мјера на стан од 119 м2 и гараже, а приједлог је суд усвојио.

Остала тужилаштва имају нешто скромнији учинак, а салдо покренутих финансијских истрага у ОДТ-у Цетиње и ОДТ Колашин је нула, а у Пријестоници је отворен само један финансијски извиђај.

Основно државно тужилаштво у Бару формирало је два предмета финансијских извиђаја, од којих је један предмет окончан на начин да није дошло до отварања финансијске истраге, док је предмет финансијског извиђаја и даље у току.

Из извјештаја произилази да је један од разлога за боље резултате и увођење персонализованијег модела праћења примјене упутства ВДТ-а.

Координатори из Врховног државног тужилаштва пратили су реализацију на кварталном нивоу, достављали извјештаје и одржавали састанке са врховним државним тужиоцем.

Заплијена и шуме и ливаде

И поред агилнијег рада тужилаца да у раној фази истрага идентификују и блокирају имовину, за коју се вјерује да је стечена криминалом, судска рјешења о трајном одузимању имовине због мањка правоснажних пресуда су и даље ријетка.

У извјештајном периоду у једном предмету из надлежности Специјалног државног тужилаштва поднијет је захтјев за трајно одузимање имовинске користи стечене криминалном дјелатношћу.

Имовина се односи на два путничка возила и непокретности: шуме површине 2.570 м2 и ливаду од 1.771 м2.

Додатно, Виши суд у Подгорици донио је рјешење којим је трајно одузет џип Порсцхе Цаyенне.

