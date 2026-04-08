Хормушки мореуз поново затворен: Иран упутио пријетње

08.04.2026 18:45

Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.
Фото: Google maps

Више бродова у Персијском заливу примило је упозорења од иранске морнарице да Хормушки мореуз остаје затворен, потврђују извори из бродске индустрије, преноси Ројтерс.

У порукама је наведено да ће сви бродови који покушају пролаз кроз мореуз без одобрења Техерана бити уништени.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Обустава транзита нафте - представа Брисела и Кијева

"Било који брод који покуша упловити у море... биће мета и уништен...", стоји у пријетњи.

Високи ирански званичник укључен у преговоре раније је рекао за Ројтерс да Техеран разматра могућност отварања мореуза у четвртак или петак, пред мировне преговоре. Међутим, евентуално отварање било би условљено договором о оквиру примирја и ограничено, при чему би бродови и даље морали добити дозволу Ирана за пролазак.

Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији

Регион

Словеначка телевизија извјештавала о посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци (ВИДЕО)

Овај развој долази у кључном тренутку преговора о примирју између Ирана и САД-а, а сигурност и слободан проток кроз један од најважнијих свјетских поморских пролаза остаје неизвјесна.

Прочитајте више

Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци

Регион

Словеначка телевизија извјештавала о посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци (ВИДЕО)

47 мин

0
Граница

Регион

Ово морате знати ако планирате прелазити хрватску границу: Од петка нова правила

59 мин

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Популарна апликација мијења правила игре, ево шта се дешава

1 ч

0
Панорамски поглед на Дубровик и море.

Регион

Дубровник у великим проблемима пред почетак сезоне

1 ч

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Обустава транзита нафте - представа Брисела и Кијева

42 мин

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио ко иде на преговоре са Ираном

44 мин

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Натјерао младу мајку да одузме себи живот: Ево колику казну је добио

1 ч

0
Путници на аеродрому.

Свијет

Код држављанке БиХ пронађен нож у ручном пртљагу

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

