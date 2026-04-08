Хормушки мореуз поново затворен: Иран упутио пријетње

Аутор:АТВ
Коментари:0
Више бродова у Персијском заливу примило је упозорења од иранске морнарице да Хормушки мореуз остаје затворен, потврђују извори из бродске индустрије, преноси Ројтерс.
У порукама је наведено да ће сви бродови који покушају пролаз кроз мореуз без одобрења Техерана бити уништени.
"Било који брод који покуша упловити у море... биће мета и уништен...", стоји у пријетњи.
Високи ирански званичник укључен у преговоре раније је рекао за Ројтерс да Техеран разматра могућност отварања мореуза у четвртак или петак, пред мировне преговоре. Међутим, евентуално отварање било би условљено договором о оквиру примирја и ограничено, при чему би бродови и даље морали добити дозволу Ирана за пролазак.
Овај развој долази у кључном тренутку преговора о примирју између Ирана и САД-а, а сигурност и слободан проток кроз један од најважнијих свјетских поморских пролаза остаје неизвјесна.
