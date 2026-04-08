Logo
Large banner

Код држављанке БиХ пронађен нож у ручном пртљагу

Аутор:

АТВ
08.04.2026 17:07

Коментари:

0
Путници на аеродрому.
Фото: Pixabay

Током ускршњих празника, њемачка Савезна полиција појачала је контролу путника и за свега три дана је конфисковала неколико комада оружја и опасних предмета на аеродрому Келн/Бон.

Службеници безбједности путника у авионском саобраћају открили су предмете у ручном пртљагу путника.

Међу првима који су разоткривени била је 35-годишња држављанка Босне и Херцеговине, код које је у торбици пронађено “хладно оружје”. Наиме, како преносе медији, она је путовала за Анталију, а током контроле пртљага који је уносила са собом у авион пронађен је нож, који јој је одузет на лицу мјеста.

Није знала објаснити зашто је нож понијела са собом.

Како су пренијели медији, против ње ће бити покренут кривични поступак због кршења њемачког Закона о наоружању.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

авион

Аеродром

нож

путница

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner