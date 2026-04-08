Трамп открио када почињу преговори

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да би САД могле да траже "заједнички подухват" са Ираном како би заштитиле Ормуски мореуз, као и да ће мировни преговори почети у петак.
Он је за Еј-Би-Си њуз, на питање да ли би дозволио Техерану да наплаћује пролазак за бродове кроз тај мореуз, рекао да постоји размишљање да се то уради као заједнички подухват.
- То је начин да га осигурамо од многих других људи. То је предивна ствар - рекао је Трамп.
Додао је да неће дозволити Ирану да задржи било какве капацитете за обогаћивање уранијума, упркос поновљеним тврдњама Техерана да се неће одрећи своје слободе да то учини.
- Неће бити никаквог обогаћивања - рекао је Трамп и додао и да неће да буде повлачења америчких снага у региону.
Истакао је да ће мировни преговори почети у петак и да ће се одвијати врло брзо, као и да је Кина играла кључну улогу у односу с Иранцима.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
