Водитељка открила информације о стању Зорице Брунцлик: Већ учествује у снимањима

08.04.2026 15:23

Зорица Брунцлик
Фото: Youtube/ Zorica Brunclik

Водитељка Бојана Лазић данас је међу првима стигла на снимање "Пинкових звезда". Као и увијек, била је расположена да прокоментарише неке актуелне теме и дешавања на естради.

Иако је, како каже, сустигао умор због свакодневних снимања, признаје да мора да ради и да је расположена.

- Ја сам увијек лијепо расположена, то је опште познато. Још ове недјеље, ово ми је шести дан да радим од ујутру до увече. Не осјећам ноге, али морам да радим - каже она, па у шали открива одакле црпи енергију:

- Не знам ни сама, ово је посљедњи талас моје младости - рекла је кроз смијех.

Бојана је недавно пазарила скупојцени аутомобил, а како је открила, још увијек га није узела код себе.

- Ауто је стигао прекјуче, али још нисам стигла да одем по њега. Надам се да ћу уграбити да одем сутра или послије Васкрса, када се вратим са пута.

О повратку Зорице Брунцлик

Бојана је истакла да се Зорица враћа прије дуела, што би требало да буде крајем априла.

- Шта сам вам ја рекла? Да ће се вратити! Очекујемо је ускоро, прије дуела, ево видјећете ако сам слагала... А ја сам баба Ванга. Знам да је Зорица добро, да ће све бити добро и да ће се вратити. Зорица нас је све вријеме пратила поздрављала, путем линка. Вратиће се Зорица, ја вам гарантујем прије дуела... Надам се да ће то бити за непуни мјесец дана - каже она.

Водитељка је открила да се Зорица дописује са супругом Мирољубом Аранђеловићем Кемишом током снимања и да су на линији те да сугерише кандидатима шта да пјевају, обуку и да им је свије вријеме менторка.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Зорица Брунцлик

