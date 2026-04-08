Водитељка открила информације о стању Зорице Брунцлик: Већ учествује у снимањима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Водитељка Бојана Лазић данас је међу првима стигла на снимање "Пинкових звезда". Као и увијек, била је расположена да прокоментарише неке актуелне теме и дешавања на естради.
Иако је, како каже, сустигао умор због свакодневних снимања, признаје да мора да ради и да је расположена.
Здравље
Ово су симптоми недостатка жељеза у крви: Препознајте их на вријеме
- Ја сам увијек лијепо расположена, то је опште познато. Још ове недјеље, ово ми је шести дан да радим од ујутру до увече. Не осјећам ноге, али морам да радим - каже она, па у шали открива одакле црпи енергију:
- Не знам ни сама, ово је посљедњи талас моје младости - рекла је кроз смијех.
Бојана је недавно пазарила скупојцени аутомобил, а како је открила, још увијек га није узела код себе.
- Ауто је стигао прекјуче, али још нисам стигла да одем по њега. Надам се да ћу уграбити да одем сутра или послије Васкрса, када се вратим са пута.
Друштво
Сутра сунчано уз умјерену облачност
Бојана је истакла да се Зорица враћа прије дуела, што би требало да буде крајем априла.
- Шта сам вам ја рекла? Да ће се вратити! Очекујемо је ускоро, прије дуела, ево видјећете ако сам слагала... А ја сам баба Ванга. Знам да је Зорица добро, да ће све бити добро и да ће се вратити. Зорица нас је све вријеме пратила поздрављала, путем линка. Вратиће се Зорица, ја вам гарантујем прије дуела... Надам се да ће то бити за непуни мјесец дана - каже она.
Тенис
Медведев разбио рекет као никад до сад, бацио га у канту па изгубио 6:0, 6:0
Водитељка је открила да се Зорица дописује са супругом Мирољубом Аранђеловићем Кемишом током снимања и да су на линији те да сугерише кандидатима шта да пјевају, обуку и да им је свије вријеме менторка.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
14
19
03
19
00
18
58
18
53
Тренутно на програму