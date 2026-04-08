Будимир: Специјална бригада - врх копља који је штитио Српску

Специјална бригада полиције и њени одреди били врх копља у оружаној борби за одбрану Републике Српске, изјавио је министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимиру у Зворнику током обиљежања 34 године од формирања Централног одреда Специјалне бригаде полиције.
Будимир је рекао новинарима да је полагање вијенаца код спомен-плоче за 12 погинулих припадника Специјалног одреда полиције дио обиљежавања Дана полиције Републике Српске.
"Част ми је што сам овдје у Зворнику и што ћемо поводом 4. априла - Дана полиције положити вијенце и помолити се за наше пале другове из Одбрмабено-отаџбинског рата, који долазе из Централног одреда полиције, а који је био језгро из кога је настала Специјална бригада полиције", истакао је Будимир током обиљежавања којем је присустовао и замјеник команданта Специјалне бригаде полиције, генерал Љубомир Боровчанин.
Он је додао да су се ови људи часно борили у Одбрамбено-отаџбинском рату, те да је завјет свих генерација да се сјећају светих ратника који су пали за отаџбину.
Будимир је додао да је МУП Републике Српске успоставио дуготрајни партнерски однос са командантима одреда и Специјалне бригаде, јер је њихово искуство од велике користи.
Генерал Боровчанин је нагласио да су то људи који су поставили темље на основу којих је настала стабилна држава Република Српска, у којој слободне живимо.
"Када причамо о историји Централног одреда Специјалне бригаде полиције, треба човјек пажљиво да слуша па да схвати да ли је то историја бригаде или је то историја Републике Српске", рекао је Боровчанин.
Боровчанин је истакао рекао да су, нажалост, многи саборци положили своје животе и да су то били људи од части који су кретали у борбу за слободу српског народа, иако су знали да се, вјероватно, неће вратити.
Предсједник Ветерана Централног одреда Жељко Јанковић подсјетио је да је Специјална бригада полиције настала подјелом Специјалне јединице бившег Секретаријата унутрашњих послова БиХ када су сви Срби изашли из те јединице и кренули у ослобађање Средње полицијске школе на Врацама у Сарајеву.
Јанковић је истакао да је одатле и кренуо ратни пут Централног одреда и Специјалне бригаде полиције Републике Српске.
"Били смо на свим ратиштима широм Републике Српске као једна од респектабилних јединица која је сачувала народ Републике Српске, истовремено бранећи Републику Српску", рекао је Јанковић и додао да је Специјална бригада имала централни и девет одреда распоређених равномјерно по Републици Српској да би имали бољу оперативност на терену.
Подсјећајући да је Централни одред био окосница Специјалне бригаде полиције, Јанковић је рекао да се у Зворнику, сједишту одреда, налази спомен-плоча за 12 погинулих припадника Централног одреда којих се некадашњи припадници увијек сјете и са породицама погинулих евоцирају успомене.
Приликом ослобађања полицијске школе на Врацама погинули су припадници Централног одреда Миле Лиздек и Милорад Пупић, чија су имена и фоторафије са још 10 погинулих специјалаца уклесана на спомен-плочу у Зворнику.
Љиља Лиздек, супруга првог погинулог полицајца 4. априла 1992. година на Врацама Мила Лиздека, рекла је да је, сјећајући се тих дана, било страшно, да је остала сама са двоје дјеце од пет и шест година, али да је пребродила све невоље и тешкоће уз помоћ МУП-а Републике Српске.
Она је додала да је њена кћерка Александра, добила пиштољ Специјалне бригаде полиције као успомену, поводом 34 године обиљежавања дана погибије њеног оса Мила Лиздека, који је поклон од фирме Технички ремонт Братрунац.
Положени су и вијенци на спомен-обиљежје погинулих полицајаца Централног одреда Специјалне бригаде полиције.
Данашњем обиљежавању присуствовали су и ратни командант Централног одреда Специјалне бригаде полиције Горан Абазовић, градоначелник Зворника Бојан Ивановић, чланови породица погинулих полицајаца и представници борачких организација и удружења, преноси Срна.
