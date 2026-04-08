У Републику Српску стижу Трампов изасланик и руска делегација

Аутор:АТВ
Коментари:4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је да ће у Републику Српску доћи специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа, а да он у Америку путује 25. или 26. априла гдје ће имати важне састанке.
Додик је потврдио да ће приликом посјете САД од једног католичког унивезитета добити признања за демократију и слободу, након чега ће посјетити српску заједницу у Илиноису.
"Потом путујем на Флориду да би се, по могућности, обезбиједили неки важни састанци", изјавио је Додик новинарима у Бањалуци и додао да ће се у Републику Српску вратити почетком маја.
Он је најавио да ће након прославе своје славе, Ђуруђевдана, отпутовати у Москву, гдје је позван да присуствује војној паради поводом Дана побједе.
Такође је најавио да ће Републику Српску посјетити висока руска делегација предвођена замјеником министра иностраних послова.
Говорећи о данашњем сусрету са значајним чланом српске заједнице у САД Олгом Раваси, Додик је рекао да ће разговарати о неким даљим контактима.
"Можда смо преамбициозни, али наш однос треба да се заснива на оном што је могуће. Ми имамо добру сарадњу са новом америчком администрацијом и у времену те нове администрације покушаћемо изградити односе на најбољи могући начин", навео је Додик.
Он је нагласио да се, у исто вријеме, ни једног тренутка није доводила у питање стратешка сарадња са Руском Федерацијом.
Додик је рекао да са администрацијом ЕУ не може да се успостави добра сарадња због њихових приземних планова урушавања Српске, нити се могу дозволити њихова понашања која воде ка централизацији БиХ, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму