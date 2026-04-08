Logo
Large banner

Додик: Крајем априла сам у САД, 9. маја у Москви на Паради

Аутор:

АТВ
08.04.2026 13:09

Коментари:

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ

25. или 26. априла путујем у Сједињене Америчке Државе, а 9. маја сам у Русији на Паради у Москви, истакао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

"Мислим да ћу 25. или 26. априла, када одлазим у Америку, учествовати на једном католичком универзитету, гдје треба да добијам одређена признања за демократију и слободу. Имајући у виду оно кроз што сам прошао, људи су то препознали, а након тога ћу посјетити нашу српску заједницу у Илиноису. Потом идем на Флориду у могућности да се обезбиједи још неки важни састанци", рекао је Додик.

У Републику Српску се враћа 3. маја, а онда слиједи поново одлазак, али овај пут за Москву.

"Враћам се овдје 3. маја, прославићу своју славу, а онда одлазим у Москву на Параду на који сам већ позван. У међувремену овдје ће боровити значајне делегације, изасланик предсједника Трампа, који ће дођи крајем седмице, односно, крајем оне друге седмице послије нашег Васкрса, али једнако тако и висока руска делегација која долази ту, предвођена замјеником министра иностраних послова Руске федерације које ће боровити овдје", додао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Русија

Америка

званична посјета

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner