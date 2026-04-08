Како је Дуле Вујошевић "увукао" Радета Загорца у свијет умјетности? Кошаркаш открио детаље за АТВ

08.04.2026 13:06

Раде Загорац кошаркаш
Легендарни кошаркашки тренер Душко Вујошевић преминуо је у 67. години живота након тешке борбе за болешћу бубрега.

Душко Вујошевић био је један од најзначајнијих кошаркашких тренера у региону, чије је име трајно везано за успјехе КК Партизан.

Поред љубави према кошарци,легендарни тренер је гајио и велику страст према умјетности. Том љубављу је "заразио" и Радета Загорца, који је за АТВ открио како је то све текло.

"Љубав према умјетнинама је од Дулета Вујошевића, али онако, на лаичком нивоу. Пријатељство са Дулетом се базира, ја сам играо против њега, али он је увијек позитивно причао о мени на тим конференцијама пред те наше утакмице Партизан - Мега.

"Све кренуло од поруке"

Познанство датира од мог одласка у Америку. Ја сам потписао уговор и све је супер ишло, а он је имао великих здравствених проблема и ја сам то прочитао. Милоје (Дејан Милојевић) ми је дао његов контакт јер сам ја осјетио неку потребу из неког људског, није ми био идол, али обожавао сам Дулета Вујошевића. Написао сам му врло кратку поруку: "Желим Вам брз опоравак...", али код таквих људи као што је Дуле, они то не заборављају јер сам ја у том тренутку на врхунцу своје каријере, сјетио сам се њега и пожелио сам му опоравак.

Врло брзо, на моју жалост, се ситуација окренула, и онда је он мени слао поруке подршке. Када сам дошао у Партизан, званично смо се упознали, и он ме увео у један тај свијет који мени уопште није био познат. Усмјерио ме је гдје да гледам, са којим људима да разговарам и могу да кажем да је он 100 процентно заслужан за то", рекао је Загорац у нашој емисији на "На ивици терена".

