Ко је био Душко Вујошевић

Легендарни кошаркашки тренер Душко Вујошевић преминуо је у 67. години живота након тешке борбе.
Душко Вујошевић био је један од најзначајнијих кошаркашких тренера у региону, чије је име трајно везано за успјехе КК Партизан. Рођен 3. марта 1959. године у Подгорици, Вујошевић је током деценија рада изградио репутацију стручњака који је стварао генерације врхунских играча и обликовао модерну српску кошарку.
Највећи траг оставио је управо у Партизану, који је под његовим вођством доминирао домаћом сценом и био редован учесник Евролига. Познат по строгом приступу, дисциплини и инсистирању на раду с младим играчима, Вујошевић је изњедрио бројне кошаркаше који су касније остварили значајне каријере у НБА и европским клубовима.
Током каријере водио је и КК ЦСКА Москва, као и репрезентацију Босне и Херцеговине с којом је изборио пласман на Европско првенство, што се сматра једним од већих успјеха те селекције у новијој историји.
Његов рад обиљежиле су и бројне индивидуалне награде, укључујући признања за најбољег тренера у регионалним такмичењима. Међутим, оно по чему ће остати посебно упамћен није само број трофеја, већ утицај који је имао на генерације играча и цјелокупан кошаркашки систем.
Вујошевић је био и човјек снажних ставова, често врло директан у јавним наступима. Није избјегавао да говори о проблемима у спорту, финансијама клубова и стању у друштву, што га је чинило једном од најгласнијих фигура у регионалној кошарци.
Посљедње године живота обиљежила је борба с тешким здравственим проблемима, укључујући трансплантацију бубрега и дуготрајно лијечење. Упркос томе, остао је активан у кошаркашком животу и задржао велики углед међу колегама и навијачима.
Његово насљеђе огледа се у трофејима, играчима које је створио и систему који је изградио. Душко Вујошевић остаје упамћен као тренер који је од ограничених ресурса правио врхунске резултате и који је снажно утицао на развој кошарке у региону.
