Први меч за јуниоре Борца на турниру: Противник чешки Нимбурк

Аутор:

Никола Лучић
08.04.2026 12:03

Јуниори кошаркашког клуба Борац
Фото: Ustupljena fotografija

Јуниори Борца одиграће данас прву утакмицу на турниру ФИБА Лиге шампиона у Лакташима.

Ривал изабраницима Жарка Милаковића од 12:30 је чешки Нимбурк.

Црвено-плави покушаће побједом да започну такмичење против екипе која је у првом колу увјерљиво поражена од белгијског Остендеа.

Поред овог меча данас су на програму још три утакмице.

Од 15 часова играју Олденбург и Нимбурк, док у 17 и 30 почиње окршај Лудбигсбурга и Сабаха.

Посљедњи меч на програму је од 20 часова, а састају се Спартак и Тофаш.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Јуниорска селекција Олденбурга декласирала је Галатасарај резултатом 93:64 у другом мечу дана на турниру ФИБА Лиге шампиона у Лакташима.

