Први меч за јуниоре Борца на турниру: Противник чешки Нимбурк

Аутор:Никола Лучић
Јуниори Борца одиграће данас прву утакмицу на турниру ФИБА Лиге шампиона у Лакташима.
Ривал изабраницима Жарка Милаковића од 12:30 је чешки Нимбурк.
Црвено-плави покушаће побједом да започну такмичење против екипе која је у првом колу увјерљиво поражена од белгијског Остендеа.
Поред овог меча данас су на програму још три утакмице.
Од 15 часова играју Олденбург и Нимбурк, док у 17 и 30 почиње окршај Лудбигсбурга и Сабаха.
Посљедњи меч на програму је од 20 часова, а састају се Спартак и Тофаш.
