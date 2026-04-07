Јуниорска Лига шампиона: Остенде савладао Нимбурк на отварању

Јуниори белгијског Остендеа уписали су прву побједу у уводној утакмици турнира Лиге шампиона у Лакташима, против чешког Нимбурка резултатом 79:55.
Остенде је контролисао дешавања на паркету од почетка до краја и уписао заслужен тријумф у првом мечу групе А, у којој се још налазе и јуниори Борца.
Побједничку екипу предводио је Дилан Инуса Исако са 22 убачена поена. У екипи Нимбурка Криштоф Давидек убацио је 20 поена.
Наредна утакмица у Лакташима почиње у 15 часова, а састају се Галатасарај и Олденбург.
