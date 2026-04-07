Logo
Large banner

Јуниорска Лига шампиона: Остенде савладао Нимбурк на отварању

Аутор:

Никола Лучић
07.04.2026 14:23

Коментари:

0
Јуниори белгијског Остендеа и Нимбурка се боре за лопту, на турниту Лиге шампиона у Лакташима 7. априла 2026. године.
Фото: ATV

Јуниори белгијског Остендеа уписали су прву побједу у уводној утакмици турнира Лиге шампиона у Лакташима, против чешког Нимбурка резултатом 79:55.

Остенде је контролисао дешавања на паркету од почетка до краја и уписао заслужен тријумф у првом мечу групе А, у којој се још налазе и јуниори Борца.

Побједничку екипу предводио је Дилан Инуса Исако са 22 убачена поена. У екипи Нимбурка Криштоф Давидек убацио је 20 поена.

Наредна утакмица у Лакташима почиње у 15 часова, а састају се Галатасарај и Олденбург.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner