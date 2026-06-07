Лепа Лукић пала у продавници, завршила у Ургентном центру

Аутор:АТВ
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Пјевачица Лепа Лукић доживјела је незгоду у суботу увече када је пала у једној продавници, након чега је интервенисала Хитна помоћ.
Према сазнањима Курира, краљица народне музике задобила је повреде приликом пада, због чега је екипа Хитне помоћи изашла на терен и превезла је у Ургентни центар.
Љекари су обавили детаљне прегледе и установили да је Лепа повриједила кољено и зглоб на нози. Након указане медицинске помоћи и обављених прегледа, пјевачица је пуштена на кућно лијечење.
Сцена
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Како Курир сазнаје, љекарима није било потребе за њеним задржавањем у болници, али јој је препоручено строго мировање како би се повреде што прије санирале. Такође, добила је терапију против болова коју ће користити током опоравка.
Лепа је пуштена на кућно лијечење, а повреде нису озбиљније природе.
Подсјетимо, прије неколико година Лепа Лукић је пала на пијаци док је куповала поврће за ручак, испод њених ногу се налазила огромна рупа коју она није ни видјела. Лепа је упала у ту рупу и сломила ногу.
Такођем, пјевачица је и у ријалитију "Фарма" повриједила ногу када је пала преко столице.
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