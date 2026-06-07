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Кобна смјена: Љекар пронађен мртав у тоалету болнице у Букурешту

Аутор:

АТВ
07.06.2026 11:09

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Кобна смјена: Љекар пронађен мртав у тоалету болнице у Букурешту
Фото: Kaboompics.com/Pexels

Млади љекар пронађен је мртав у тоалету болнице у Букурешту, након што се пријавио за јутарњу смјену.

Несрећни младић, иначе специјализант пете године, пронађен је мртав у суботу у болници Флореаска, а први резултати истраге говоре да је узео већу количину лијекова како би се "допинговао" да издржи смјену, која у болницама у Румунији зна да траје и по 36 сати.

Према информацијама, љекар је нормално дошао у јутарњу смјену и колеге су га видјеле, а онда је нестао. У послијеподневним сатима пронашли су га без свијести у тоалету. Упркос надљудским напорима колега, за младића није било спаса... Шта се тачно догодило и, ако је истина да је узео већу количину лијекова, обдукција би требало да покаже шта је тачно унио у себе.

Локални медији наводе да су преминулог љекара колеге веома цијениле и да је увијек добро радио и није правио никакве проблеме у болници.

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Иза себе је оставио двоје мале дјеце, обоје млађе од три године.

Смрт младог специјализанта открива огроман притисак под којим се налазе румунски љекари. Посљедњих година, бројни случајеви смрти медицинског особља током или непосредно након смјена покренули су дебате о условима рада у болницама.

Најпознатији недавни случај је случај др Стефаније Сабо, хирурга и медицинског директора болнице округа Бузау, пронађене беживотне у хитном пријему у октобру 2025. године, након продужене радне смјене. Према подацима које је централизовао предузетник и специјалиста за медицинску опрему Адријан Истудор, десетине љекара су изгубиле живот током рада или непосредно након завршетка смјена у посљедње двије деценије.

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Представници медицинског система истичу да је закон о времену одмора често тешко примијенити у болницама због недостатка особља, а продужени радни распореди могу имати озбиљне посљедице по здравље љекара, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Доктор

беживотно тијело

Букурешт

болница

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